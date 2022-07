VfB schlägt Bosporus bei Peiner Stadtmeisterschaft

Lividon Popovci (in Rot) erzielte beide Treffer beim 2:1-Viertelfinalsieg seines VfB Peine gegen den SV Bosporus Peine (in Blau).

Der große Favorit der Peiner Fußball-Stadtmeisterschaft ist draußen: Bezirksligist Arminia Vöhrum scheiterte im Viertelfinale an Kreisklassenmeister Marathon Peine. Im Halbfinale trifft Marathon auf den VfB Peine, der seinerseits den SV Bosporus schlug. Der VfL Woltorf kam kampflos in die Runde der letzten Vier und trifft dort auf den TSV Dungelbeck.

VfB Peine – SV Bosporus Peine 2:1 (0:0). Tore: 1:0 Popovci (60.), 1:1 Saray (88./FE), 2:1 Popovci (89.). Besonderes: Rote Karte für Bosporus (89.).

Ohne die etatmäßigen Trainer traten beide Teams an. VfB-Coach Bünyamin Tosun hatte mit seiner eigenen Hochzeit einen mehr als gerechtfertigten Hinderungsgrund und Hüseyin Elma von Bosporus befand sich im Urlaub. Bosporus-Obmann Tuncay Kaya sah einen spielerisch besseren VfB, der sich bereits in der ersten Halbzeit ein Chancenplus erspielt hat: „Wir haben aber in der Abwehr sicher gestanden und versucht, mit langen Bällen in den Sturm selbst zu Möglichkeiten zu kommen.“ Allerdings war der Abschluss auf beiden Seiten schwach. Das änderte sich in Halbzeit 2. Lividon Popovci durchbrach den Bann nach einer Stunde und sorgte für die verdiente VfB-Führung. Diese hielt bis zwei Minuten vor dem Ende, ehe Atakan Saray für Bosporus vom Elfmeterpunkt ausglich. „Wir hätten schon vorher zwei Elfmeter kriegen können, dieser war eher strittig“, gab Kaya zu. Im Jubel über den Ausgleich verlor seine Mannschaft die Ordnung in der Abwehr, das nutzte Popovci zum 2:1-Siegtreffer des VfB eine Minute vor Schluss. Damit steht der Bezirksliga-Absteiger im Halbfinale am Mittwoch (ab 18 Uhr).

TSV Marathon Peine – Arminia Vöhrum 3:2 (1:2). Tore: 0:1 Ritter (7.), 1:1 Frick (8.), 1:2 Ritter (30.), 2:2 Lasowski (56.), 3:2 Bulatovic (73.).

Im Halbfinale trifft der VfB Peine etwas überraschend auf den Kreisliga-Aufsteiger Marathon Peine, der Bezirksligist Arminia Vöhrum aus dem Weg räumte. „Wir haben drei, vier wirklich starke Neuzugänge, die unsere Zentrale dicht machen. Das war der Schlüssel zum Erfolg gegen Vöhrum“, so Marathon-Trainer Benjamin Weiß, der beispielhaft Neuzugang Ben Lenz (kam vom VfB Peine) heraushob, dem zwei Vorlagen gelangen. Wichtig sei in der Anfangsphase die schnelle Antwort auf den frühen 0:1-Rückstand gewesen. Alexander Frick hatte die Vöhrumer Führung quasi im Gegenzug egalisiert (7./8.). „Am Ende war es ein verdienter Sieg. Wobei bei Arminia natürlich auch ein paar Stammspieler gefehlt haben. Trotzdem freuen wir uns natürlich über den Halbfinaleinzug“, so Weiß.

TSV Eintracht Essinghausen – VfL Woltorf. Der VfL Woltorf steht im Halbfinale, weil der TV Eintracht Essinghausen nicht angetreten ist. Hintergrund: Kreisklassist Essinghausen hatte das Achtelfinale am Dienstag gegen den SSV Stederdorf im Elfmeterschießen verloren (8:9). „Daraufhin haben sich fünf meiner Spieler Tickets für den Zweitliga-Auftakt von Eintracht Braunschweig gegen den Hamburger SV besorgt“, erklärt Bayram Kaymak, der erst am Mittwoch vom Rückzug des SSV Stederdorf erfahren hatte. Somit stand Essinghausen doch im Viertelfinale. „Ich hatte aber nur noch neun Spieler und deshalb konnten wir nicht antreten“, so Kaymak.

TSV Eixe – TSV Dungelbeck 1:5 (1:2). Tore: 1:0 Mörtzsch (18.), 1:1 Jahns (33.), 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 Hollstamm (42., 53., 61., 62.)

Die Suche nach dem Mann des Spiels fiel kurz aus: Pascal Hollstamm drückte dem Spiel mit seinem Viererpack – dabei ein lupenreiner Hattrick in der zweiten Halbzeit – den Stempel auf und machte die 1:0-Führung des TSV Eixe im Laufe des Spiels zur Makulatur. Am Mittwoch ab 20 Uhr geht’s für Dungelbeck gegen Woltorf weiter.

