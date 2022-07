Treffer in der Nachspielzeit: TB Bortfeld ist Titel ganz nah

Es könnte bereits die Entscheidung gewesen sein. Beim Wendeburger Gemeindepokal hat sich die TB Bortfeld durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 2:1 (1:1) gegen den Kreisklassen-Aufsteiger TSV Meerdorf durchgesetzt. Dessen Trainer Michael Zeidler sprach nach dem Spiel von „einem gefühlten Sieg. Uns haben so viele Leute gefehlt, da muss sich eher Bortfeld ärgern bei dem Kader.“ Der TB reicht am Samstag ein Remis gegen den TSV Wendezelle II, um ihren Titel erfolgreich zu verteidigen.

TB Bortfeld macht mehr Druck – Meerdorf hält mit guten Chancen mit

Michael Zeidler hatte ein ausgeglichenes Spiel gesehen. „Von den Torchancen her – Druck hat natürlich Bortfeld mehr gemacht“, sagte der Meerdorfer Trainer. Er stellte seine Mannschaft mit zwei Spitzen auf. „Wir haben versucht ihre Abwehr zu überspielen.“ Nach 20 Minuten klappte dies, Dominik Buchholz schloss einen Angriff der Meerdorfer zur 1:0-Führung ab, die Bortfeld noch vor der Pause ausglich.

Die zweite Hälfte blieb lange ohne Treffer. Das entscheidende Tor erzielten die Bortfelder in der 73. Minute, also der Nachspielzeit – denn beide Teams hatten sich wegen der enormen Hitze darauf verständigt, nur 2x 35 Minuten zu spielen. Nach einer Ecke sprang der Ball ausgerechnet Trainer Michael Zeidler an die Hand, der sich wegen der dünnen Personaldecke selber hatte einwechseln müssen. Jonas Sonnenberg verwandelte den Elfmeter zum umjubelten 2:1. „Es ist ärgerlich gelaufen“, erklärte Meerdorfs Coach. „Aber es ist beachtlich, was wir in diesem Spiel abgerissen haben.“ Nun hofft er für die entscheidenden Partien am Samstag auf Mithilfe des TSV Wendezelle II.

Tore: 0:1 Dominik Buchholz (19.), 1:1 Paul Brons (30.), 2:1 Jonas Sonnenberg (70.+3, Elfmeter).

lev

