TSV Bodenstedt holt 1:4 auf, belohnt sich aber nicht

Kreis Peine. Der TSV unterliegt Meerdorf in der 1. Runde des Volksbank-BraWo-Kreispokals mit 4:5. TSV Denstorf und GW Vallstedt setzen sich durch.

Große Überraschungen blieben in der Qualifikations-Runde des Volksbank-BraWo-Kreispokals aus. Ein spannendes Spiel boten sich der TSV Bodenstedt und der TSV Meerdorf, kämpferisch lief die Partie zwischen Vallstedt und Abbensen ab. Mit einer Umstellung kam der TSV Denstorf zum Erfolg, während Klein Lafferde, Hohenhameln und Groß Bülten mächtig unter die Räder gerieten.

RW Groß Gleidingen – SC United 18:3 (8:2). Tore: Ebeling (4), Lüddecke (4), Kaiser (3), Rasmussen (2), Behrens (2), Schönigan, Bischof, Röhrs für RW. Abbaker (2) und Khalil für SC United.

Bereits nach 15 Minuten führten die Groß Gleidinger mit 5:0. „Wir sind froh, dass sie angetreten sind, denn sie sind mit nur neun Leuten gestartet“, berichtete Groß Gleidingens Kapitän Kevin Ebeling über den Gegner. „Wir haben auch einen Spieler runtergenommen.“ Die Rot-Weißen kamen vor allem über die Außenbahn und flache Hereingaben zum Erfolg. „Die Tore waren teilweise schön herausgespielt“, sagte Ebeling. Als sein Team nachlässiger wurde kassierte es prompt die Gegentore. Groß Gleidingens Kapitän lobte, dass das Spiel jederzeit fair abgelaufen sei.

GW Vallstedt setzt sich im kampfbetonten Spiel durch

GW Vallstedt – TVJ Abbensen 2:1 (2:0). Tore: 1:0 Spata (12.), 2:0 Richter (17.), 2:1 Shamo (57.).

Zwischen den spielerisch starken Teams aus Vallstedt und Abbensen, die jeweils souverän in die 2. Kreisklasse aufgestiegen waren, entwickelte sich im Pokal ein kampfbetontes Spiel, wie GW-Trainer Dennis Spyra erzählte: „Es ging nicht um Glanz und Schönspielerei, für den Sieg mussten wir richtig arbeiten.“ Zur Pause lagen die Vallstedter mit 2:0 in Führung, ehe das Spiel aufgrund vieler Fouls so richtig zäh wurde. 15 gelbe Karten, darunter zwei gelb-rote verteilte der Schiedsrichter. „Er hat leider ein bisschen kleinlich gepfiffen – da war ich mir mit dem Abbenser Trainerkollegen einig“, berichtete Vallstedts Dennis Spyra, dessen Team den Anschlusstreffer kassierte. Symund Felkl hielt sein Team danach mit zwei guten Paraden im Spiel, Grün-Weiß scheiterte zweimal im Eins-gegen-Eins und es blieb beim 2:1.

Bodenstedt belohnte sich nicht für Leistungssteigerung

TSV Bodenstedt – TSV Meerdorf 4:5 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Kretschmer (23., 45.), 1:2 Soika (51.), 1:3 Ahrens (61.), 1:4 Püschel (75.), 2:4 Kotte (76.), 3:4 Specht (79.), 4:4 Kopaniarz (81.), 4:5 Püschel (88.).

„Das Spiel hat richtig Bock gemacht, auch wenn wir verloren haben“, sagte Bodenstedts Fußballobmann Michael Bark, der überrascht war, dass gut 100 Zuschauer vor Ort waren. Meerdorf sei spielerisch etwas überlegen gewesen, erklärte der Bodenstedter Obmann. Nach dem Gegentreffer zum 1:4 drehten die Bodenstedter schließlich auf. „Da hat bei uns plötzlich alles gepasst. Das hatten wir uns kämpferisch auch ein Stück weit verdient“, befand Michael Bark. Sein Team belohnte sich aber nicht final und kassierte zwei Minuten vor dem Ende doch noch den fünften Treffer. „Insgesamt war Meerdorf schon diesen einen Treffer besser“, resümierte er.

SV Bettmar – BW Schmeden­stedt 1:4 (0:3). Tore: 0:1, 0:2 Diaconeasa (5., 15.), 0:3 Lüddecke (24.), 1:3 Burghol (52.), 1:4 Niehoff (70.).

Drei Standardgegentore kassierten die Bettmarer in der ersten Hälfte, berichtet Max Habelmann. Im zweiten Abschnitt kam der SV dann zum zwischenzeitlichen 1:3. Ahmad Burghol lief dabei über den halben Platz und gelang mit einem Doppelpass in den Sechzehner. „Er hat den Ball gut mitgenommen und ins Tor geschoben“, lobte Habelmann. Für den Torschützen, für Waldemar Berger im Kasten und Housam Sammie sei es nach langer Fußballpause das erste Spiel gewesen.

Anker Gadenstedt – MTV Wedtlenstedt 1:3 (1:2). Tore: 0:1 Behrens (8.), 0:2 Ehmcke (25.), 1:2 Schulz (31.), 1:3 Behrens (58.).

Wedtlenstedts Trainer Marco Di Nunno erlebte „ein von beiden Seiten schwaches Spiel“. Sein Team sei ersatzgeschwächt angereist, habe aber dennoch verdient gewonnen. „Mit dem dritten Tor früh in der zweiten Halbzeit haben wir das Ding klargemacht – das hätten wir aber auch schon viel früher machen können“, sagte er nach dem Spiel gegen die zwei Klassen tiefer spielenden Gadenstedter.

TSV Denstorf müht sich zum Sieg

Takva Peine – TSV Denstorf 3:4 (3:2). Tore: 0:1 Lehmann (8.), 1:1 Öndes (10.), 1:2 Goebel (18.), 2:2 Hasan (30.), 3:2 Sincar (37.), 3:3 Lehmann (57.), 3:4 Aman (77.).

Im Härke-Pokal haben die Denstorfer mit ihrem 3:2-Erfolg gegen Groß Lafferde für eine Überraschung gesorgt, im Kreispokal hat sich das Team vier Tage später nur knapp zum Weiterkommen gegen einen Außenseiter gemüht. „Wir haben viele leichte Fehler gemacht“, haderte der Denstorfer Trainer Jens Hild, dessen Team zur Pause bereits drei Treffer kassiert hatte. Für die zweite Hälfte hat er dann auf die gewohnte Viererkette umgestellt und plötzlich ließ der TSV hinten nichts mehr anbrennen. Obwohl die Denstorfer sogar zwei Elfmeter vergaben, erzielten sie erst den Ausgleich und 13 Minuten vor dem Ende den Siegtreffer – wie schon im Härke-Pokal war Anthony Aman für das entscheidende Tor verantwortlich. „Aus dem Gewühl hat er den gemacht“, erklärte Trainer Jens Hild.

TSV Rietze-Alvesse – Germania Barbecke 0:4 (0:2). Tore: 0:1 D. Riede (25.), 0:2 Kaune (28.), 0:3 Frenzel (53.), 0:4 Kaune (61.).

„Wir waren klar überlegen“, sagte Barbeckes Fußballobmann Achim Elges, der für den im Urlaub weilenden Dennis Köhler das Traineramt übernommen hat. „Wir hätten noch höher gewinnen können“, erklärte Elges – dafür standen sich die Spieler mit der mageren Chancenverwertung aber selber im Weg.

TSV Klein Lafferde – TSV Viktoria Ölsburg 1:27 (0:11). Im ersten Pflichtspiel nach der Rückkehr in den Spielbetrieb setzte es eine herbe Niederlage für Klein Lafferde – Ölsburgs Nubar Issa traf zwölfmal.

SV Neubrück – FC Pfeil Broistedt 0:5-Wertung. Die Neubrücker haben für das erste Pflichtspiel der neuen Saison keine Mannschaft zusammen bekommen, wodurch Pfeil Broi­stedt automatisch in der nächsten Runde steht. Als Ersatz haben die Pfeile kurzfristig gegen den Nordharz-Kreisligisten FC Viktoria Thiede getestet und 0:4 verloren.

SV Wacker Wense – VTU Groß Ilsede. Groß Ilsedes Fußballer waren erst am Tag zuvor noch im Finale des Gemeindepokals im Einsatz. Die Partie wurde auf Mittwoch, 17. August (19 Uhr), verlegt.

Weitere Ergebnisse

TuS Bierbergen – MTV Eddesse 4:3 (3:2). Tore: 0:1 Bero (6.), 0:2 Hezo (13.), 1:2 Jürgens (21.), 2:2 Rauls (25.), 3:2 Jürgens (34.), 3:3 Rasho (63.), 4:3 Rauls (80.).

SG Klein/Groß Ilsede – SG Rosenthal/Schwicheldt 1:4 (0:3). Tore: 0:1 Rätsch (1.), 0:2 Mill (31.), 0:3 Zimmermann (38.), 0:4 Cendamo (50.), 1:4 Nordhausen (90.).

SG Adenstedt – SSV Plockhorst 0:2. Tore: unbekannt.

SG Solschen – TSV Münstedt 0:5 Wertung. Nichtantritt Heim.

SpVgg Gr. Bülten – Adler Handorf 0:14 (0:6). Tore: Mäder (4), Ramp (4), Querfurth (3), J. Kühn (2), Petermann (1).

TSV Hohenhameln – TSV Essinghausen 0:14 (0:5). Tore: Stankovic (5), Finger (3), T. Schulz (2), Scharenberg (2), F. Rohde (1), B. Schulz (1).

Germ. Blumenhagen – Dutten­stedt/Essinghausen 4:1 (1:1). Tore: 0:1 Chernhorsky (7.), 1:1 Muschler (45.+1), 2:1 Kemeter (56.), 3:1 Jarisch (63.), 4:1 Langeheine (74.).

