Bogujan wirft, Ibe köpft: SV Lengede gewinnt 3:2

Mit dieser Einwechslung haben die Lengeder Trainer Dennis Kleinschmidt und Kai Olzem den richtigen Riecher bewiesen. Beim Saisonstart in der Fußball-Landesliga bei Sparta Göttingen schickte das Duo den Stürmer Vincent Ibe in der 70. Minute auf das Feld – und nur knapp eine Viertelstunde später sorgte er mit seinem Treffer zum 3:2 für den ersehnten Auftakterfolg gegen den Aufsteiger aus Südniedersachsen.

Olzem will vor dem Siegtreffer einen anderen Einwerfer

Beim Stand von 2:2 hatte Kai Olzem gehofft, „dass Vincent noch einen Konter setzen kann. Dafür ist er mit seiner Schnelligkeit prädestiniert“, erklärte Olzem die Maßnahme. Der Stürmer hatte dann im Umschaltspiel auch einige gute Aktionen, den goldenen Treffer erzielte er schließlich auf anderem Wege – nach einem Einwurf. „Er ist ein bisschen höher gestiegen als der Torwart und hat den Ball über ihn hinweg ins Tor geköpft“, freute sich der Lengeder Coach, der zuvor erst lautstark den richtigen Einwerfer zum Geschehen beordert hatte.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Eigentlich hätte Lukas Bonk diese Aufgabe als Rechtsverteidiger übernommen, sagte Olzem, der erklärte: „Ich habe aber gleich reingeschrien, dass er mit Artur Bogujan die Seite wechseln soll. Der wirft nämlich richtige Geschosse in den Sechzehner.“ Gesagt, getan – und schon erzielten die Lengeder den erneuten Führungstreffer.

Lengede scheitert immer wieder an Spartas Schlussmann

Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Gäste einige Probleme mit dem Aufsteiger. „In der ersten Hälfte war es ein extrem intensives Spiel. Es gab viele Zweikämpfe und Umschaltmomente“, sagte Olzem. Eine Aktion nutzte Sparta direkt und erzielte nach drei Minuten die Führung. Der SVL schüttelte sich kurz und Niclas Kamp markierte nach einem gut vorgetragenen Angriff den Ausgleich, Michele Fassa brachte das Team zehn Minuten später sogar in Front. Noch vor der Pause gelang allerdings auch den Göttingern der zweite Treffer. Kai Olzems Sicht auf die ersten 45 Minuten: „Durch unsere vielen Abschlüsse hätten wir auch mit 4:1 führen können.“

Hauptproblem – auch in der zweiten Hälfte – sei der gegnerische Keeper gewesen. „Der war wirklich überragend. 1,97 Meter groß, wenn der sich breit macht… wir sind ständig an ihm gescheitert“, erklärte der Lengeder Coach. Nur in der entscheidenden Szene, dem Luftzweikampf mit Vincent Ibe in der 83. Minute, zog der Sparta-Schlussmann den Kürzeren.

Letztlich war Lengedes Trainer vor allem mit der „brutalen kämpferischen Leistung“ zufrieden. Kai Olzem: „Wir wollten den Sieg unbedingt und haben am Ende jeden Zweikampf abgefeiert.“

SV Lengede: Gürtler – Bogujan, Gatermann, Jatta, Bonk (90.+2 Führmann) – Vest (70. Ibe) – Younis (58. Burkutean), Franke – Kamp – Fassa, Oktay.

Tore: 1:0 Marco Akcay (3.), 1:1 Niclas Kamp (7.), 1:2 Michele Fassa (17.), 2:2 Ali Nasreddine (30.), 2:3 Vincent Ibe (83.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de