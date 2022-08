Teutonia Groß Lafferde belohnt sich wieder nicht

Lasgin Youssef (in Blau) und der SV Teutonia Groß Lafferde unterlagen Volkmarode knapp.

Die Bezirksliga-Fußballer des SV Teutonia Groß Lafferde haben auch ihr zweites Spiel der neuen Saison verloren. Gegen den SC Rot-Weiß Volkmarode, der am ersten Spieltag mit 8:0 gegen Vöhrum gewann, verlor das Team zu Hause mit 0:1 (0:1), war aber nicht chancenlos und präsentierte sich vor allem in der ersten Halbzeit mindestens auf Augenhöhe.

Die Hausherren starteten gut in den ersten Durchgang, doch nach elf Minuten jubelten zunächst die Gäste. Einen Steckball durch Lafferdes Abwehr hindurch verwertete Max Camehn eiskalt. Nach etwa 30 Minuten bot sich der Teutonia die große Chance auf den Ausgleich. Der wiedergenesene Stürmer Tim Paul trat zu einem Elfmeter an, traf allerdings nur die Latte – auch der Nachschuss brachte nichts ein. Anschließend trudelte die erste Halbzeit aus. „Leider konnten wir uns in dieser Phase nicht belohnen, wir hätten es uns verdient gehabt“, sagte Lafferdes Trainer Oliver Hilger nach dem Schlusspfiff.

Teutonias Trainer Hilger sieht „eine tolle Einstellung“ seiner Mannschaft

In der zweiten Hälfte war es weiterhin der Gastgeber, der die richtigen Ideen hatte, diese aber nicht konsequent zu Ende spielte. Volkmarode hingegen beschränkte sich fast ausschließlich auf die Verteidigungsarbeit und ließ Lafferde machen. „Wir haben eine tolle Einstellung gezeigt und viele gute Angriffe herausgespielt“, analysierte ein halbwegs zufriedener Hilger.

Schließlich hatten seine Spieler bei dieser knappen 0:1-Niederlage gegen die Braunschweiger die richtige Reaktion auf die deutliche 0:5-Klatsche im Bezirkspokal unter der Woche gegen Vahdet Salzgitter gezeigt. „Es hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen. Es ist natürlich immer schade, das sagen zu müssen, aber wir sind vor dem Tor immer noch zu uneffizient. Die Ansätze waren da – darauf wollen wir jetzt aufbauen“, sagt der Lafferder Trainer Oliver Hilger abschließend.

Tor: 0:1 Camehn (11.).

