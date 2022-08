TSV Wendezelle setzt positiven Trend fort

Immer wieder landete der Ball in den Armen von Lauingens Keeper. Erik Plote (vorne) und Co. machten es sich beim 2:1-Arbeitssieg des TSV Wendezelle ziemlich schwer.

Das Nachholspiel des zweiten Bezirksliga-Spieltages haben die Fußballer des TSV Wendezelle mit 2:1 (2:0) gegen die SV Lauingen Bornum gewonnen und stehen nun bei sechs Punkten.

Ole Kamp und Leon Herberg treffen für den TSV Wendezelle

Die Hausherren waren gewillt den zweiten Saisonsieg möglichst früh klarzumachen und erspielten sich noch vor dem Führungstreffer etliche Abschlussmöglichkeiten. Einen Pass in die Schnittstelle und den anschließenden Nachschuss verwandelte dann Ole Kamp – und Wendezelle wollte mehr. „Wir haben nicht nachgelassen und sehr schnell das zweite Tor nachgelegt“, berichtete der TSV-Coach Thomas Mainka. Es war Leon Herberg, der einen Steilpass am Keeper vorbei spitzelte und so die komfortable Halbzeitführung besorgte.

Nach dem Wiederanpfiff dann aber die schnelle kalte Dusche für Wendezelle: Lauingens Raphael Spilker vollendete einen Pass in die Gasse und machte die Begegnung zumindest auf dem Papier wieder spannend.

Gastegeber kreieren weitere Chancen

Trotz des Anschlusstreffers spielten nämlich nur die Gastgeber und kreierten Chance um Chance. Doch Ole Kamp, Erik Plote, Thomas Erich, Jannik Winkelmann und Sven Balke schafften es mit teils hundertprozentigen Tormöglichkeiten nicht, zu treffen. Immer wieder hielt der Lauinger Schlussmann oder die Abschlüsse segelten am Gehäuse vorbei. „Wir haben uns das Leben selbst unnötig schwer gemacht. Den Deckel hätten wir viel früher auf dieses Spiel machen müssen“, sagte Mainka. Von Lauingen kam nichts Gefährliches mehr, so dass Wendezelle mit zwei Siegen in die Saison startete. „Das war ein Arbeitssieg, den wir uns mehr als verdient haben.“

Tore: 1:0 Ole Kamp (21.), 2:0 Herberg (32.), 2:1 Spilker (48.).

