74 junge Handballerinnen beim Sommercamp der PSG

Die Peiner SG 04 hat im vierten Jahr in Folge ein Sommerferiencamp für junge Handballerinnen der Region veranstaltet. Dies geschah erneut in Kooperation mit den Experten von handball-akademie.de. „Dieses Mal folgten 74 Mädchen aus 13 Vereinen im Alter zwischen 6 und 15 Jahren dem „Lockruf des Handballs“ und nahmen dafür teilweise weite Anfahrten in Kauf“, freute sich der PSG-Vorsitzende Lutz Benckendorf.

So kamen zwei der Teilnehmerinnen sogar extra 250 Kilometer aus Sögel im Emsland angereist. Aber auch Spielerinnen aus den Talentschmieden in Badenstedt und Magdeburg fanden den Weg ins „Pelikannest“ zur PSG. Das größte Kontingent stellte dabei nichtsdestotrotz mit 45 Akteurinnen immer noch der Heimverein.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Trainiert und gespielt wurde erstmalig aufgeteilt in drei Alters- und Leistungsklassen, so dass die Handball-Akademie mit Gründer und Inhaber Klaus Feldmann, Gunnar Weber und Jonas Suchalla hierfür auch drei Trainer stellte – an beiden Tagen wurde in Summe gut zwölf Stunden trainiert. „Unser kleiner Verein ist schon ein wenig stolz darauf, dass wir hier auch mit unserem Camp mittlerweile eine kleine Institution und Anlaufstelle für ambitionierte Spielerinnen sind“, zog Benckendorf ein positives Fazit.

r.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de