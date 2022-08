Fünf Chaos-Minuten: SV Lengede scheidet aus

Lengedes Marcel Burkutean (in Rot) und der SV Lengede sind in der 3. Runde des Bezirkspokals am Landesliga-Konkurrenten MTV Wolfenbüttel gescheitert.

Der SV Lengede kann sich nun voll und ganz auf das Geschehen in der Fußball-Landesliga konzentrieren – am Mittwochabend ist das Team durch eine 1:4 (1:1)-Niederlage gegen den MTV Wolfenbüttel aus dem Bezirkspokal ausgeschieden. Dabei waren die Lengeder dem Ligakonkurrenten in der ersten Hälfte sogar leicht überlegen. „Wir haben uns nur einfach nicht mit dem 2:1 belohnt“, bedauerte Trainer Kai Olzem – die beste Chance dazu hatte das Team gleich nach der Pause.

Doch der Start war zunächst gar nicht gut verlaufen. Die neuformierte Defensive mit Kilian Führmann rechts, Lukas Bonk links sowie Artur Bouguian und Lamin Jatta innen wackelte in den ersten Minuten, was die Gäste aus Wolfenbüttel eiskalt ausnutzten. Der MTV griff über Lengedes linke Seite an und kam in der Mitte zum Abschluss – Keeper Laurenz Gürtler kratzte den ersten Ball gut raus, war beim Nachschuss aber machtlos. „Das hatte für uns einen Hallo-Wach-Effekt“, erklärte Olzem. „Die 40 Minuten danach waren wir sogar besser, hatten mehr Spielanteile.“

Lengede ist erst im Glück und verpasst dann den Führungstreffer

Die Lengeder versuchten einiges, doch ihre Flanken fanden selten einen Abnehmer. Zumindest stand der sehr aktive Marvin Oktay einmal richtig, als Wolfenbüttels Keeper den Abschluss von Marcel Burkutean nach vorne klatschen ließ und der Lengeder Stürmer den Ausgleich markierte. Glück hatten die Lengeder kurz vor der Pause bei einem Fauxpas von Gürtler: Der erwartete den Rückpass per Kopf von Artur Bouguian nicht, kam ihm entgegen und verpasste den Ball – der trudelte dann nur knapp am Pfosten vorbei.

Nach Wiederanpfiff hätten die Hausherren dann direkt in Führung gehen müssen. Der Ball rutschte zu Oktay durch, der auf Yannick Könnecker ablegte – aus aussichtsreicher Position verpasste er aber das 2:1. Keine 60 Sekunden später zischte zudem ein Schuss von Kapitän Dominik Franke hauchzart am Tor vorbei. „Wir müssen uns einfach für den Aufwand belohnen“, sagte Trainer Olzem.

So verflachte das Spiel in der zweiten Hälfte zunehmend, weil die Wolfenbütteler wieder mehr Zugriff auf das Geschehen bekamen. Und sie ließen Tore folgen. Mit einem Angriff über die rechte Seite und einer flachen Hereingabe kamen die Gäste zum 2:1. Nach dem gleichen Muster fiel auch das 3:1, ehe die Lengeder den Ball nach dem Anstoß direkt wieder hergaben und auch noch den vierten Treffer kassierten. „Am Ende verlieren wir das Spiel, weil wir fünf Minuten lang unachtsam waren“, haderte Olzem. „Danach waren Wille und Moral natürlich gebrochen“, fügte er enttäuscht hinzu.

Lengede: Gürtler – Bonk, Bouguian, Jatta, Führmann – Franke (78. Vest) – Kamp (78. Younis), Burkutean (78. Kudlek) – Könnecker – Folchmann (60. Toprak), Oktay (78. Bochmann).

Tore: 0:1 Carl Stöver (5.), 1:1 Marvin Oktay (28.), 1:2 Linus Queißer (72.), 1:3 Janosch Bauer (75.), 1:4 Linus Queißer (77.). Besonderes: Gelb-rote Karte für Lengedes Lukas Bonk (86.).

