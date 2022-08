SV Lengede baut auf gute Restverteidigung

Lengede. Die Lengeder erwarten mit TSG Bad Harzburg eine konterstarke Mannschaft am Schachtweg. Klaas Gatermann fällt in der SVL-Defensive aus.

Wenn es um die Restverteidigung gegen Konter geht ist auch Lengedes Artur Bouguian (in Rot) gefordert.

Als die TSG Bad Harzburg das letzte Mal in Lengede zu Gast war, da entführte der damalige Aufsteiger die drei Punkte mit einem 2:1-Erfolg am Schachtweg. „Da waren wir noch zu grün hinter den Ohren“, erinnert sich Lengedes Trainer Kai Olzem. Mittlerweile ist mehr als ein Jahr vergangen und das junge Team des SV Lengede hat sich weiterentwickelt. „Wenn wir dieses Mal nicht gewinnen, liegt das nicht an unserer Unerfahrenheit“, ist sich der Coach sicher, der gegen das Team aus dem Harz vor allem auf eine „konzentrierte Restverteidigung“ baut – denn die Stärke der TSG kennt Olzem genau.

Kai Olze warnt vor Harzer Konterstärke

„Die haben zwei überragende, sehr schnelle Außen, die nur so auf Konter warten“, erklärt der Lengeder Coach. Hinzu gesellt sich ein „guter Landesliga-Stürmer als Abnehmer“, weiß Olzem, der davon ausgeht, dass seine Mannschaft das Spiel machen wird.

Klaas Gatermann fehlt in der Defensive des SV Lengede

Die Defensive der Hausherren könnte ähnlich aussehen, wie beim Pokal-Aus am Mittwoch gegen den MTV Wolfenbüttel (1:4). Mit dem eigentlichen Linksverteidiger Artur Bouguian und Lamin Jatta im Zentrum. „Die hatten es auch beim 2:0 gegen Northeim gut gemacht“, lobte Kai Olzem. In der Defensive fehlen wird Klaas Gatermann, der aktuell Probleme mit der Bauchmuskulatur hat. Dafür kehrt Leon Hoffmann nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung im Halbfinale des Härke-Pokals gegen Rot-Weiß Schwicheldt zurück. Ebenso wieder mit dabei sind Rechtsverteidiger Christian Lemke, Nick Henke und Vincent Ibe.

Gegen die Bad Harzbuger sollen auf jeden Fall drei Punkte her, auch wenn es wie vor einem Jahr ein Kampfspiel werden sollte. „Denn auch die machen wir mittlerweile zu unserem Spiel“, blickt Olzem noch einmal auf die Entwicklung seines Teams.

