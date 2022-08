TSV Sonnenberg holt den ersten Saisonsieg

Tobias Voges erzielte das 1:0 gegen den SV Kralenriede und besorgte seiner Mannschaft damit den ersten Sieg in der Bezirksliga.

Im vierten Saisonspiel der Fußball-Bezirksliga ist der Knoten beim Aufsteiger TSV Sonnenberg geplatzt. Mit 1:0 (0:0) setzte sich das Team beim SV Kralenriede durch und bewies dabei auch seine Defensivkünste.

Sonnenberger nutzen Chancen in der ersten Halbzeit nicht

Auf ein schweres Auswärtsspiel im Braunschweiger Norden hatten sich die Sonnenberger eingestellt, doch die ersten 60 Minuten ließen keine Zweifel daran aufkommen, dass der TSV den Sieg mehr wollte als der Gegner – Sonnenberg dominierte und kontrollierte das Geschehen. „Wir hatten sehr gute Chancen, die wir dann aber auch mal nutzen müssen“, sagte der Sonnenberger Trainer Andy Bresch. Diesen Wunsch konnten seine Spieler im ersten Durchgang noch nicht erfüllen. Torlos ging es in die Halbzeitpause.

Tobias Voges erlöst den TSV Sonnenberg

Nach Wiederanpfiff kam dann die schnelle Erlösung: Über die rechte Angriffsseite kombinierte sich der Aufsteiger nach vorne – Dominik Seitz brachte den Ball in die Mitte, Tobias Voges verwandelte eiskalt. „Das war ein richtig schön vorgetragener Angriff, wie man ihn als Trainer sehr gerne sieht“, lobte Bresch die spielerische Leistung seiner Mannschaft.

Nach einer Stunde kippte das Spiel ein wenig, Kralenriede beteiligte sich fortan mehr am Geschehen. Das Hauptaugenmerk der Sonnenberger lag in dieser Phase auf der Abwehr der langen Bälle, die der Gastgeber vermehrt spielte. Sonnenberg stand sehr sicher und verteidigte alles weg. „Wir haben uns gut darauf eingestellt und eigentlich nichts anbrennen lassen“, analysierte der TSV-Coach Andy Bresch.

Am Ergebnis änderte sich nichts mehr, wodurch Sonnenberg in der Tabelle zumindest auf den 15. Platz geklettert ist. „Der Sieg war auch für die Stimmung in der Mannschaft, die jetzt ausgelassen ist, wichtig“, freute sich Bresch.

Tor: 0:1 Tobias Voges (48.).

