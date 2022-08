16-jähriger Yannick Sauer gewinnt die Elli Oil Open

Jedes Jahr ein bisschen mehr: Das haben sich die Organisatoren der Elli Oil Open vorgenommen. Bereits zum vierten Mal fand das Tennisturnier des MTV Stederdorf und des TC Florentine Berkhöpen nun statt. Und wegen der Rekordbeteiligung von 118 Spielerinnen und Spielern – im Vorjahr waren es 97 – lagerten die Verantwortlichen einige Matches sogar auf die Anlage des SSV Plockhorst aus.

„Un­ser Ziel ist es“, sagte der Mitorga­ni­sator Bastian Wagner, „dass es jedes Jahr 20 Teilnehmer mehr werden.“ Auch sportlich hatte der MTV Stederdorf Grund zur Freude: Zwei seiner Vereinsmitglieder schafften es auf die oberste Stufe des Treppchens.

Punktspiele absolviert Yannick Sauer zwar für den Braunschweiger THC, gebürtig kommt der 16-jährige Sieger der Herrenkonkurrenz allerdings aus Stederdorf. Seiner Favoritenrolle wurde der an Position 1 gesetzte Akteur vollends gerecht. Bis zu seinem Turniersieg verlor er keinen einzigen Satz, höchstens in seinem dritten Spiel, dem Halbfinale musste er sich im ersten Durchgang (6:4) etwas mehr strecken.

Traumfinale bei den Herren, Heimsieg bei den Damen

„Es war dann für uns das Wunschfinale mit zwei Spielern der Ausrichter“, freute sich Wagner über Sauers Duell mit dem Plockhorster Verbandsliga-Kapitän Niclas Fischer. Dem ließ der 16-jährige Stederdorfer dann beim 6:3, 6:1-Erfolg kaum eine Chance. „Yannick hat dominiert und verdient gewonnen“, befand Wagner.

Auch bei den Frauen sicherte sich eine Stederdorferin den Titel. Die erst 13-jährige Gloria Reusch gewann die Gruppenspiele gegen ihre drei Konkurrentinnen. Dass es nur vier Teilnehmerinnen gab, fand Bastian Wagner nicht so schlimm: „Letztes Jahr gab es gar keine Damen-Konkurrenz – deshalb ist das Vierer-Feld doch toll.“

Den Triumph verpasst hat in diesem Jahr Daniel Margraff vom SV Anker Gadenstedt. Nach drei Titeln am Stück verlor er nun das Finale gegen den Hildesheimer Alexander Holze mit 4:6, 6:3 und 5:10. „Das war eine kleine Überraschung. Daniels Gegner hat gute Lösungen gefunden“, berichtete Wagner. Es bleibt abzuwarten, ob sich Margraff den Titel nächstes Jahr zurückholen will – ei­gentlich darf er schon bei den Herren 40 spielen.

Große Zufriedenheit bei Bastian Wagner

Dort könnte Margraff dann auf Frank Helmsen (MTV Vater Jahn Peine) treffen, der nun erstmals bei den Elli Oil Open dabei war und sich deutlich durchsetzte – im Finale mit 6:0 und 6:3. Der unterlegene war mit Waldo Nogueira Vazquez aus Hannover kein Unbekannter in Stederdorf. „In vier Jahren stand er schon viermal im Finale und hat davon zwei gewonnen. Der spielt im ganzen Jahr nur ein Turnier – und zwar bei uns, weil es für ihn das beste Turnier der Welt ist“, freute sich Wagner über dieses Lob.

Bei den Damen blieb der große Wurf für die Peiner Spielerinnen aus, auch die Gadenstedterin Christine Herbst (Damen 60) musste sich mit Platz 2 zufrieden geben. „Die kenne ich eigentlich nur mit Titeln, das war etwas überraschend“, sagte Wagner, der insgesamt sehr zufrieden mit der vierten Ausgabe der Elli Oil Open war. „Es freut uns auch, dass immer mehr gute Spieler den Weg zu uns finden.“

Die Finalspiele im Überblick

Herren: Yannick Sauer (Braunschweiger THC) – Niclas Fischer (SSV Plockhorst) 6:3, 6:1.

Damen: Gloria Reusch (MTV Stederdorf) durch drei Siege in ihrer Gruppe (6:1 und 6:0, 7:6 und 6:1, Aufgabe der Gegnerin).

Herren 30: Alexander Holze (Hildesheimer TV) – Daniel Margraff (Anker Gadenstedt) 6:4, 3:6, 10:5.

Herren 40: Frank Helmsen (MTV VJ Peine) – Waldo Vazquez (DSV Hannover) 6:0, 6:3.

Herren 50: Ulrich Makowka (TC Bissendorf) – Timo Harneith (TSG Mörse) 6:0, 6:0.

Herren 60: Bernhard Mellentin (TSV Bemerode) – Ferdinand Sokler (TSV Zweidorf/Wendeburg) 6:3, 6:3.

Herren 70: Helmut Gabrecht (Hildesheimer TV) – Fred Marten (Hildesheimer TV) 7:5, 6:2.

Damen 30: Jana Ribbert (Heidberger TC) – Ann-Katrin Mölich (MTV Groß Buchholz) 2:6, 6:3, 10:4.

Damen 40: Kerstin Kühling (TuS Hoheneggelsen) – Andrea Gogolin (TuS Hoheneggelsen) 6:2, 6:3.

Damen 50: Susanne Golenia (TC Gieboldehausen) – Daniela Kühn (SV Leiferde) 6:1, 6:4.

Damen 60/70: Sabine Wunderlich (TSV Burgdorf) – Christine Herbst (Anker Gadenstedt) 6:4, 6:4.

