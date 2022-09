Arminen-Duell: Vechelde empfängt Vöhrum zum Derby

Lukas Nensel (in Blau) und die Arminia aus Vöhrum gastieren bei der anderen Peiner Arminia in Vechelde (in Grün).

Ein kreisinternes Peiner Duell birgt immer wieder besondere Spannungen – so vermutlich auch an diesem Wochenende. Schließlich empfängt Arminia Vechelde am Samstag um 15 Uhr den TSV Arminia Vöhrum zum Kräftemessen in der Fußball-Bezirksliga. Dabei prallen zwei Teams aufeinander, die den Aufschwung aus den vergangenen Partien in Punkte ummünzen wollen.

Wieglebs Wiedersehen mit Arminia Vöhrum

Für Vecheldes neuen Trainer Sascha Wiegleb ist es ein Wiedersehen mit dem alten Verein. Schließlich begann seine Laufbahn im Herrenbereich bei Arminia Vöhrum. Die Erinnerungen an diese Zeit sind für ihn speziell. „Ich kann nur Gutes über den Verein sagen, deshalb ist es irgendwie auch ein besonderes Spiel für mich“, sagt der Neue an der Vechelder Seitenlinie.

Seine Bilanz als Cheftrainer ist bisher ordentlich: Fünf Punkte aus den letzten drei Spielen sind ein deutlicher Fortschritt und machen den schwachen Start (Aus im Bezirkspokal und 1:2-Niederlage gegen Wenden) nahezu vergessen. Verantwortlich für diesen Aufschwung ist dabei die Eingespieltheit der Vechelder. Nach dem Umbruch vor der Saison wurde auf viele junge Spieler gesetzt, diese haben eine gewisse Anlaufzeit gebraucht und finden nun zur erhofften Stärke. „Das System musste erst verinnerlicht werden. Man merkt aber, dass sich das Team immer besser kennenlernt und auch die Abläufe langsam funktionieren“, betont Wiegleb zufrieden.

Erster Punktgewinn brachte Ruhe ins Umfeld

Beim Gegner, Arminia Vöhrum, brachte der Punktgewinn gegen den Rautheimer FC (3:3) etwas Ruhe ins Umfeld – nach den drei Spielen zuvor war noch kein Punkt auf dem Konto. „Wir haben uns dieses Erfolgserlebnis erkämpft und wollen gegen Vechelde unbedingt nachlegen“, sagte Vöhrums Trainer Nils Könnecker bereits nach Abpfiff des Rautheim-Spiels. Personell sieht es bei den blauen Arminen gut aus – es gibt kaum Ausfälle. Die Grünen hingegen müssen auf den Urlauber Kai Kröhnert verzichten, allerdings kehren auch zwei Fehlende aus den Vorwochen zurück. Somit ist der Kader nahezu ausgefüllt.

Beide Mannschaften werden auf den Derbysieg gehen – der Vechelder Coach hat allerdings noch eine Weisheit parat: „Ein Derbysieg bringt auch nur drei Punkte. Diese drei Punkte wollen wir natürlich holen und wissen auch, dass es uns der Gegner keinesfalls leicht machen wird.“ Mit einem Sieg könnte Vechelde weiter ins Mittelfeld der Tabelle klettern, Vöhrum hingegen erstmals die Abstiegsränge verlassen und durchatmen.

