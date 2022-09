Wendezelle. Der Aufsteiger geht erholter in das Duell beim Tabellenfünften, der am Mittwoch noch im Pokal im Einsatz war.

Fußball-Bezirksliga: Sonnenberg will Wendezelle im TSV-Duell ärgern

Der Aufwärtstrend des TSV Sonnenberg soll an diesem Sonntag um 15 Uhr fortgesetzt werden: Zweimal am Stück gewann der Aufsteiger zuletzt und tritt nun beim bisher besten Peiner Team der Fußball-Bezirksliga 2 an – dem Tabellenfünften TSV Wendezelle.

Nach verpatztem Saisonstart geht es aufwärts für den TSV Sonnenberg

Den Saisonstart haben die Sonnenberger mit drei Niederlagen verpatzt. Den Grund für diesen Fehlstart kennt der Coach Andy Bresch genau: „Wir hatten eine katastrophale Vorbereitung, die Beteiligung war gar nicht gut und dementsprechend auch der Saisonstart nicht.“ Zudem fehlten dem Peiner Aufsteiger in den ersten Partien Schlüsselspieler, die erst zum vierten Spieltag wieder in den Kader rückten. Ne­ben Florian und Frederik Falb ist seitdem auch Top-Torjäger Pascal Thomsen wieder dabei. „Die Jungs sind ungemein wichtig für unser Spiel“, erklärt Bresch.

Nachdem die Liste der Ausfälle kürzer wurde, begann der TSV Sonnenberg auch mit dem Siegen (1:0 gegen Kralenriede, 6:3 gegen Sickte) und will nun im Auswärtsspiel in Wendezelle nachlegen. „Natürlich wird es kein leichtes Spiel gegen eine Mannschaft, die ich unter den Besten in dieser Liga sehe“, sagt der Sonnenberger Coach.

TSV Wendezelle steckt noch Elfmeterschießen in Goslar in den Knochen

Der Aufsteiger geht etwas erholter in dieses Duell, da der TSV Wendezelle noch am Mittwochabend im Bezirkspokal beim Goslarer SC gefordert war (11:10 nach Elfmeterschießen). „Das hat natürlich Kräfte gekostet“, sagt TSV-Trainer Thomas Mainka. „Daher erwarte ich ein enges Spiel gegen motivierte Sonnenberger“, fügt der Coach des Gastgebers hinzu.

