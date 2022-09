MTV Groß Lafferde hat zwei Teams in der Oberliga

Groß Lafferde/Peine. Auch die C-Juniorinnen der Peiner SG 04 treten in Niedersachsens höchster Spielklasse an.

Niklas Misch (in Rot) und der MTV Groß Lafferde treten in der Oberliga der A-Junioren an.

Drei Jugendhandball-Teams aus dem Kreis Peine starten in der neuen Saison in der Oberliga. Für zwei Teams dürfte es zunächst ein Lehrjahr in Niedersachsens höchster Liga werden.

Männliche A-Jugend – mit jüngerem Jahrgang in der Oberliga

Von 2015 bis 2019 spielte die A-Jugend des MTV Groß Lafferde in der Oberliga – nach einer kurzen Pause ist der Verein nun in der neuen Saison 2022/23 wieder dabei. Souverän qualifizierte sich der MTV über die Relegation direkt im ersten Versuch. „Es ist echt eine gute Truppe geworden“, freut sich der Coach Kai Nötzel, der dieses Team gemeinsam mit Gerrit Meyer trainiert. Kai Nötzel fügt hinzu: „Ich bin wirklich po­sitiv überrascht, wie gut sich die Mannschaft gefunden hat. Unsere größte Stärke ist die Geschlossenheit – ich kann ohne großen Leistungsabfall wechseln.“

Die Konkurrenz könne er nur äußerst schwer einschätzen. „Verden, GIW Meerhandball, Northeim und Braunschweig werden den Titel un­ter sich ausmachen – was dahinter passiert, das wird man sehen. Wir gehen auf jeden Fall in jedes Spiel rein, ohne uns geschlagen geben zu wollen“, erklärt Nötzel. Sein Team hat nichts zu verlieren, besteht es doch zu großen Teilen aus dem jüngeren Jahrgang. „Das wird für uns ein Lernjahr, in dem wir uns an die Härte und das Spieltempo gewöhnen wollen. Der Fokus liegt dann auf der nächsten Saison“, sagt Nötzel, dessen Team an diesem Samstag (19 Uhr) mit einem Heimspiel gegen die aus Hildesheim stammende SG Börde startet.

Männliche C-Jugend – MTV Groß Lafferde geht in die zweite Oberliga-Saison

Hier spielte der MTV Groß Lafferde bereits in der Vorsaison mit und belegte den siebten Platz. Das Team sei gut aufgestellt für diesen nächsten Anlauf, sagt Trainer Benedikt Schaper: „Mein erster Eindruck war, dass wir etwas schwächer sind als im Vorjahr. Nach den Testspielen und Turnieren sehe ich es jetzt aber anders.“ Gegen Landesliga-Teams gewannen die Lafferder unter anderem deutlich. Ein konkretes Ziel in der Tabelle verfolgen die Lafferder nicht – Platz 6, um auch im kommenden Jahr sicher in der Oberliga dabei zu sein, sei allerdings eine gute Orientierung, befindet Schaper, dessen Team am Samstag (17 Uhr) in Lafferde gegen den Hannoverschen SC startet.

Weibliche C-Jugend – beste Entwicklungsmöglichkeiten für die Peinerinnen

Die Peiner SG 04 ist erstmals in der Oberliga dabei. „Ein Platz unter den ersten fünf Teams wäre ein Riesenerfolg“, sagt Trainer Lutz Benckendorf. „Das sehen wir aber vollkommen unbedarft und offen.“ Hauptaspekt der Oberliga-Teilnahme für das äußerst junge Team – der Großteil stammt aus dem jüngeren Jahrgang – liegt auf der Weiterentwicklung. Nachdem die Peinerinnen bereits in der Vorsaison als fast reine D-Jugend in der C-Jugend-Landesliga spielten, ist dies der nächste logische Schritt. „Die bestmöglichen Entwicklungschancen gibt es nun mal nur in der höchsten Spielklasse“, sagt Benckendorf, der aktuell sechs Landesauswahl-Spielerinnen im Kader hat. Das Team startet am Sonntag (17 Uhr) am Silberkamp gegen den VfL Horneburg.

lev

