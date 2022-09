MTV Vater Jahn Peine mit Kampf und Krampf zum Auftaktsieg

Viel Kampf, Krampf und Kopflosigkeit. Es lief wahrlich nicht alles rund bei den Oberliga-Handballerinnen des MTV Vater Jahn Peine, die dennoch mit einem Auswärtssieg in die neue Saison gestartet sind. In Dorfmark setzte sich das Team von Neu-Trainer Daniel Reckel gegen die HSG Heidmark mit 28:23 (12:11) durch.

MTV Vater Jahn Peine leistet sich in der Anfangsphase viele Fehlwürfe

Ein Erfolg, um den die Peinerinnen bei aller Deutlichkeit bis in die Schlussminuten hinein bangen mussten. „Es war eine extrem schwere Geburt“, konstatierte Reckel. „Heidmark spielt einen schnellen Ball, hat einige wendige Spielerinnen. Hier wird noch die eine oder andere Mannschaft stolpern.“ Reckels Team hatte seine liebe Mühe und Not, die eigenen Aktionen in geordnete Bahnen zu lenken. Erschwerend kam hinzu, dass die Peinerinnen in den ersten 15 Minuten zahlreiche Fahrkarten warfen – „der Ball wollte einfach nicht rein“, fasste es Reckel zusammen.

Auf der Gegenseite waren die Gastgeberinnen hellwach und gedankenschnell. Vor allem das Spiel der HSG über den Kreis gab der Peiner Abwehrreihe in Halbzeit 1 einige Rätsel auf. „Wir hätten in der Abwehr agiler, schneller und zupackender sein müssen“, monierte Reckel. Und weil auch das Umschaltspiel der Peinerinnen nach Ballgewinnen eher schleppend verlief – mehrfach landete die Kugel nach Patzern und Ungenauigkeiten im Passspiel prompt wieder in den Händen der Gastgeberinnen –, blieb die Partie in der ersten Hälfte stets ausgeglichen.

Peine top von der Siebenmeterlinie

Während sich die Zahl der Technik- und Regelfehler bei den Peinerinnen erst in der zweiten Halbzeit auf Oberliga-Niveau reduzierte, wies das Reckel-Team von der Siebenmeterlinie eine Top-Quote auf: Acht Versuche, acht Treffer. Diese Tore nach ruhenden Bällen halfen den Peinerinnen, nach dem Seitenwechsel mehr Kontrolle über den Gegner und somit den Zugriff aufs Spiel zu gewinnen.

„Wir haben in der zweiten Halbzeit mit mehr Köpfchen gespielt und hatten eine etwas bessere Chancenverwertung“, berichtete Reckel. Und dennoch: Heidmark, das in der gesamten zweiten Halbzeit hinten lag, blieb giftig und ließ nicht locker. Auf maximal vier Tore durfte sich Peine absetzen (20:16, 23:19), ehe die Gastgeberinnen beim 22:24 (53. Minute) wieder Tuchfühlung aufnahmen. Den längeren Atem hatten indes die Jahn-Mädels. In den Schlussminuten setzten sie sich entscheidend ab.

MTV Vater Jahn Peine: Kilsbach – A. Bergmann, H. Bergmann, Büh­rig 5, Bleyer 7, Neumann 1, Rühling 3, Fust, Kruck 5, Lächelt 3, Müller 3, Hüsing 1.

