Ungeschlagen-Serie der Vechelder soll anhalten

Vechelde. Der SV Arminia empfängt am Sonntag den FC Heeseberg. Wendezelle ist zu Gast bei den Freien Turnern II, Groß Lafferde in Helmstedt.

Arminia Vechelde (in Grün Daniel Bigalke) geht ersatzgeschwächt in die Partie gegen den FC Heeseberg.

Für die Fußballer des SV Arminia Vechelde steht an diesem Wochenende der nächste Härtetest an. In der Bezirksliga treffen sie am Sonntag (15 Uhr) daheim auf den Mitfavoriten FC Heeseberg – dabei wollen die Hausherren ihre Ungeschlagen-Serie ausbauen. Seit nunmehr fünf Pflichtspielen sind die Arminen ohne Niederlage geblieben.

Der Start in die Saison verlief nicht nach Wunsch: Die Niederlage zum Auftakt gegen den FC Wenden tat den ambitionierten Vecheldern weh – anschließend gab es aber eine 180-Grad-Wendung. „Wir wachsen nach dem Umbruch im Sommer als Mannschaft immer weiter zusammen. Das ist einfach klasse anzusehen“, berichtet Vecheldes Mannschaftskapitän Cedrick Kunz. Die jungen Spieler bringen den gewissen Schwung in die Mannschaft, und das wirkt sich auch auf das Spielgeschehen aus.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Dabei fackeln die Grün-Weißen in der Regel kein Offensivspektakel ab, dafür aber steht die Defensive sicher. So kassierten sie in den sechs Ligaspielen nur sechs Gegentore. „Darauf lässt sich auf jeden Fall aufbauen. Zuletzt haben wir die Räume sehr gut zugeschoben und so die Anspiele in die Tiefe verhindert. Kam doch einmal etwas auf den Kasten, haben wir auch einen starken Keeper hinter uns“, analysiert Kunz die Stärken des Teams.

Genau diese Stärken sollen nun auch gegen den FC Heeseberg zum Tragen kommen. Zuletzt trafen die Vechelder im Februar auf die Helmstedter. Das Testspiel endete damals 1:2 aus Arminen-Sicht. „Ich meine mich zu erinnern, dass wir damals gut gespielt haben. Außerdem sind die Heeseberger nicht gut in die Saison gestartet. Als Favorit würde ich uns dennoch nicht bezeichnen – gegen Punkte hätten wir aber nichts.“

Personelle Sorgen könnten drei gewünschten Punkten aber eventuell im Wege stehen. Neben Cedrick Kunz wird auch Kai Kröhnert fehlen. Hinter dem Einsatz von Tiziano Marteddu steht noch ein Fragezeichen.

Um die Lücke in der Defensive zu schließen, kehrt Marius Giesemann früher aus einem Kurzurlaub zurück und wird der Abwehrchef am Wochenende sein. „Eine geile Aktion von Marius. Ich denke, wir können sehr selbstbewusst in die kommenden Spiele gehen. Vielleicht klettern wir tabellarisch noch weiter“, sagt der Kapitän.

FT Braunschweig II – TSV Wendezelle (So., 11 Uhr). Früh aufstehen und gleich hellwach sein: Das ist die Vorgabe für die Wendezeller, die bereits am Sonntagmorgen im Braunschweiger Prinzenpark gefordert sind. Vor allem die starke Offensive der Hausherren gilt es dabei in den Griff zu bekommen.

FC Türk Gücü Helmstedt – SV Teutonia Groß Lafferde (So., 15 Uhr). Erster gegen Letzter – Seriensieger gegen Dauerverlierer: Die Ausgangslage könnte nicht eindeutiger sein, wenn der Spitzenreiter mit weißer Weste auf das punktlose Schlusslicht der Liga trifft. Wie stark die Helmstedter sind, bekamen zuletzt auch die Vöhrumer Arminen zu spüren, die bei der 0:5-Heimniederlage gegen Türk Gücü komplett chancenlos waren.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de