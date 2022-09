Vechelde enttäuscht im zweiten Durchgang und verliert 0:2

Die Bezirksliga-Fußballer des SV Arminia Vechelde mussten daheim gegen den FC Heeseberg eine 0:2 (0:1)-Pleite hinnehmen. Besonders der Auftritt nach dem Seitenwechsel machte Trainer Sascha Wiegleb sprachlos.

Vor dem Spiel hatten sich die Vechelder Chancen auf etwas Zählbares gegen den durchwachsen in die Saison gestarteten FC ausgerechnet, dies zeigte sich auch auf dem Platz. Mindestens drei Gelegenheiten aus Halbzeit 1 lassen sich in die Kategorie der „hundertprozentigen“ einsortieren. „Immer wieder scheitern wir aber an dem Torwart oder sind im Abschluss nicht klug genug“, berichtete Vecheldes Trainer Wiegleb.

Und wie es im Fußball so oft kommt: Machst du die Treffer vorne nicht, schlägt es im eigenen Kasten ein. So auch in der 40. Minute, als ein Heeseberger Freistoß in den Winkel segelte. „Das ist total bitter, wir müssen zur Pause 3:0 führen – eigentlich ist der Deckel nach so einer Halbzeit schon drauf“, wetterte Wiegleb.

Wiegleb spricht von einer „vermeidbaren“ Niederlage seiner Arminen

Seine Laune sollte sich in den zweiten 45 Minuten nicht verbessern – waren es doch seine Spieler, die den einen oder anderen Gang zurückschalteten und phasenweise lethargisch wirkten. Spielten sich die Vechelder mal in die Nähe des Gästetores, war spätestens am Strafraum Schluss. „Wir waren zu einfallslos“, bilanzierte der Vechelder Trainer. Bezeichnend dann das 0:2 – Arminia bekam eine Ecke nicht, im Gegenzug zappelte der Ball in den Maschen, und das Spiel schien gelaufen.

Auf das 0:2 gab es dann auch keine richtige Antwort mehr, so dass die Ungeschlagen-Serie von fünf Spielen reißen sollte. „Das ist sicherlich eine Niederlage, die vermeidbar gewesen wäre. Wir waren noch zu grün hinter den Ohren, Heeseberg hat das hingegen mit aller Routine und Erfahrung zu Ende gespielt. Aus diesem Spiel können wir sicher noch viel lernen“, analysierte Wiegleb final.

Tore: 0:1 Wikert (40.), 0:2 Schrader (68.).

