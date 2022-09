Ein „besonderes Spiel“ - Bosporus Peine bittet VfB zum Derby

Nachbarschaftsduelle sind mit das Schönste, was der Fußball so zu bieten hat. Besonders, wenn es sportlich bei beiden derzeit rund läuft. Am Sonntag kommt es auf dem Sportplatz am Krankenhaus zum Stadtduell zwischen dem SV Bosporus Peine und dem VfB Peine.

Bosporus und VfB Peine haben ihre Stärken in der Offensive

SV Bosporus Peine – VfB Peine (So., 15 Uhr). „Die Spiele gegen Bosporus sind auf jeden Fall besondere Spiele für uns“, erklärt VfB-Trainer Bünjamin Tosun vor dem Stadtduell. Eine zusätzliche Motivationsspritze dürfte auf beiden Seiten nicht nötig sein, die Vorfreude auf das Duell ist groß. Tosun rechnet mit einer Partie, in der es einige Torraumszenen geben wird. „Sowohl Bosporus als auch wir haben unsere Stärken im Offensivspiel“, erklärt der Coach. „Wir müssen gewarnt sein. Unser Gegner ist stark besetzt, hat gute Einzelspieler.“ Sein Team hatte in den vergangenen Partien einige Probleme in der Defensive, kassierte neun Gegentore in den vier jüngsten Begegnungen. „Aufgrund unserer derzeitigen Defensivschwäche müssen wir besonders aufpassen“, warnt Tosun, der einen tief stehenden Gegner erwartet, der bei Ballgewinn schnell umschaltet. „Wir müssen einfache Ballverluste vermeiden. Und wenn wir ihn wirklich mal verlieren sollten, ist es wichtig, dass wir direkt ins Gegenpressing gehen.“

Auch auf der Gegenseite ist die Vorfreude auf das Derby groß. „Die Jungs kennen sich untereinander, viele unserer Spieler haben eine VfB-Vergangenheit und umgekehrt“, erklärt Bosporus-Trainer Hüseyin-Nuh Elma. „Beide Mannschaften spielen offensiv ausgerichteten Fußball. Ich denke es wird ein interessantes Spiel.“

Die weiteren Spiele:

Arminia Vechelde II – TSV Eixe (So., 13 Uhr), TSV RW Schwicheldt – TuS Fortuna Oberg, VfL Woltorf – TB Bortfeld, SV Herta Equord – SSV Stederdorf, SV Vikotria Woltwiesche – TSV Marathon Peine DJK, TSV Clausen/Soßmar – TSV Eintracht Edemissen (alle So., 15 Uhr).

wit

