Gebrauchtes Wochenende für die SG VfB/SC Peine

Lediglich einen Zähler konnte das Badminton-Team der SG VfB/SC Peine am Wochenende aus den zwei Heimspielen in der 2. Bundesliga holen. Sowohl gegen den 1. BC Beuel II als auch gegen den STC Blau-Weiß Solingen setzte es Niederlagen für die Mannschaft von Trainer Heiner Brandes.

SG VfB/SC Peine bringt 3:1-Führung nicht über die Ziellinie

SG VfB/SC Peine – 1. BC Beuel II 3:4. Die Samstagspartie begann vielversprechend. 3:1 führte das Heimteam bereits durch die Siege des 1. Herrendoppels, des Damendoppels und von Lucas Bednorsch im 1. Herreneinzel. Zum Knackpunkt – leider im wahrsten Sinne des Wortes – wurde dann die Partie von Neuzugang Philipp Nebendahl im 2. Herreneinzel. Gegen Moritz Rappen kämpfte sich der 25-Jährige nach verlorenem ersten Satz (9:11) zurück ins Spiel und bestimmte das Geschehen in den folgenden beiden Durchgängen. 11:6 und 11:4 gingen die Sätze 2 und 3 an den Peiner. Und auch im folgenden Durchgang lief es gut: 6:2 führte Nebendahl. Dann allerdings knickte er unglücklich um und verlor unter Schmerzen im Fuß nicht nur den vierten, sondern auch noch den fünften Satz und das Spiel. „Eigentlich hatten wir den vierten Punkt schon fest verbucht. Doch durch die Verletzung war danach bei uns komplett der Wurm drin“, so Trainer Brandes. Statt 4:1 stand es plötzlich nur noch 3:2. „Ich bin mir sicher, wenn Philipp das Spiel gewinnt, gehen wir mit einem 6:1 aus der Halle. So haben wir tatsächlich noch verloren“, so Brandes.

HD 1: Bednorsch/Gredner – Rappen/Rocca 11:3, 9:11, 11:7, 11:8

DD: Torn./Gredn. – Mikhalkova/Mejikovskiy 9:11, 11:3, 11:3, 11:9

HD 2: Papend./Behme – v. Delsen/v. Delsen 6:11, 5:11, 11:9, 5:11

HE 1: Bednorsch – Konder 9:11, 11:7, 5:11, 11:8, 11:8

DE: Tornow – Mikhalkova8:11, 4:11, 12:10, 8:11

GD: Gredner/Gredner – Rocca/Mejikovskiy 9:11, 10:12, 11:13

HE 2: Nebendahl – Rappen 9:11, 11:6, 11:4, 5:11, 6:11



Schlechter Start in die Partie gegen Solingen

SG VfB/SC Peine – STC BW Solingen 2:5. Im Gegensatz zum Vortag begann die Sonntagspartie gar nicht nach Plan: Nach den drei Doppeln und dem 1. Herreneinzel stand es bereits 0:4 aus Peiner Sicht. Dabei kämpften vor allem Bednorsch im Einzel sowie Wolf-Dieter Papendorf und Lukas Behme im 2. Herrendoppel „aufopferungsvoll, aber letztlich ohne Erfolg“.

Larina Tornow bot der besten deutschen Spielerin der vergangenen Zweitliga-Saison, Alicia Molitor, ebenfalls einen großen Kampf, konnte sich aber nach dem 13:15 im dritten Satz dem Druck nicht mehr widersetzen. Im Mixed stellten die Peiner im Vergleich zu den ersten drei Spieltagen um und Nadine Cordes erhielt an der Seite von Lucas Gredner eine Chance – mit Erfolg. Das Duo siegte sicher in drei Sätzen.

„Eigentlich sollte Philipp mit seinem angeschlagenen Fuß gar nicht mehr antreten, er bat aber darum, um Solingen den dritten Punkt, den es bei einem 6:1-Sieg gegeben hätte, nicht kampflos zu überlassen“, erklärte Brandes. Und Nebendahl schaffte es tatsächlich mit einem bandagierten Fuß, den zweiten Spielpunkt der Peiner mit einem Dreisatz-Sieg zu ergattern.

HD 1: Bednorsch/Gredner – Niemczyk/Lohau8:11, 5:11, 8:11

DD: Torn./Gredn. – Diks/Molitor9:11, 11:9, 4:11, 10:12

HD 2: Papen./Behme – Hennes/Beck. 8:11, 11:7, 4:11, 13:11, 5:11

HE 1: Bednorsch – Niemczyk 9:11, 11:6, 4:11, 11:13

DE: Tornow – Molitor 9:11, 11:9, 13:15, 1:11

GD:Gredner/Cordes – Rocca/Mejikovskiy 11:8, 11:9, 12:10

HE 2: Nebendahl – Rappen 11:8, 11:5, 11:8

