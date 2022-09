Stotterstart in Northeim: Vikings verlieren Auftakt

Den Saisonstart haben sich die Volleyball-Männer der Vallstedt Vechelde Vikings ganz anders vorgestellt. Mit einer 1:3 (19:25, 25:22, 23:25, 16:25)-Niederlage bei der DJK Kolping Northeim ist der Auftakt in die Regionalliga gehörig misslungen.

Teamsprecher Korporal stellt sich auf Straftraining ein

Im Vorbericht zur Partie in Northeim hatte Vikings-Spieler Hendrik Schultze noch erklärt, dass unter dem neuen Trainer Gjoko Josifov inzwischen zwei Trikots beim schweißtreibenden Training pro Spieler verbraucht würden. In dieser Woche sollten die Vikings zur Sicherheit drei Shirts einpacken, denn dem Trainer dürfte nicht gefallen haben, was er am Sonntagnachmittag zu sehen bekam. „Das würde ich sofort unterschreiben. Ich denke, im Training werden wir ordentlich arbeiten müssen – zu Recht“, sagte Teamsprecher und Neuzugang Patrick Korporal nach der unerwarteten Auftaktniederlage.

Nach der Partie sei die Stimmung in der Kabine schlecht gewesen. „Wir waren alle komplett unzufrieden mit dem, was wir auf dem Feld gezeigt haben“, sagte Korporal, der sich genauso wie seine Mannschaftskollegen nicht erklären konnte, woher der Leistungsabfall im Vergleich zu den Vorbereitungsspielen und -turnieren kam. „Aufregung oder Nervosität waren es sicherlich nicht. Vielleicht war es die ungewohnte Spielzeit am Sonntagnachmittag um 16 Uhr, die dazu geführt hat, dass keiner von uns Normalniveau erreicht hat“, suchte Korporal nach einer Erklärung.

25 Punkte wurden verschenkt

Die Fehlerquote lag bei über 25 Punkten, die dem Gastgeber geschenkt wurden. „Wir haben quasi einen kompletten Satz abgegeben, ohne das Northeim dafür etwas tun musste“, ärgerte sich der Teamsprecher. Dabei hatten die Vikings den verlorenen ersten Satz noch mit 25:22 im zweiten Durchgang ausgeglichen. In Satz 3 entwickelte sich dann ein ausgeglichenes Spiel. „Hätten wir mit 25:23 gewonnen und nicht verloren, wäre das Spiel vielleicht sogar noch ganz anders verlaufen“, spekulierte Korporal.

So ergaben sich die Vikings im vierten Durchgang jedoch ihrem Schicksal. Einem 2:7 zu Beginn liefen die Gäste vergebens hinterher. „Sicherlich war der Ärger über den knapp verlorenen dritten Satz noch in den Köpfen“, so Korporal, der gemeinsam mit seinem Team am kommenden Samstag ab 20 Uhr im Heimspiel gegen die GfL Hannover Wiedergutmachung betreiben will.

