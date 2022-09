Neun Ausfälle! Für Wendezelle wird’s eng

Wendezelle. Der TSV geht – entgegen der Tabellenkonstellation – als Außenseiter in die Partien bei Kralenriede und gegen Sickte.

Mit argen Personalsorgen geht der TSV Wendezelle (rechts Bennet Glaesmann) in den Doppel-Spieltag.

Wenn der Tabellendritte zum Vorletzten reist und zwei Tage später den Drittletzten zu Gast hat, dann sind die Rollen eigentlich klar verteilt. Und das ist auch diesmal so – allerdings mit umgekehrten Vorzeichen: Denn der Tabellendritte TSV Wendezelle geht nur als krasser Außenseiter in den Doppel-Spieltag der Fußball-Bezirksliga 2.

„Personell sieht es ganz schlecht aus – einfach katastrophal“, unterstreicht TSV-Coach Thomas Mainka und schiebt nach: „Es wird sehr schwer werden, am Wochenende Punkte zu erzielen. Wir kriegen am Montag ja kaum noch eine Mannschaft voll.“ Und es sind eben keine Ergänzungsspieler, die Mainka wegbrechen, sondern eine ganze Reihe „wichtiger Akteure“.

SV Kralenriede – TSV Wendezelle (Sa., 15 Uhr). Mit Jannik Winkelmann verletzte sich im Training nun ein weiterer Leistungsträger – sein Einsatz sei mehr als fraglich, so Mainka. Im Braunschweiger Stadtteil fehlen ihm, darunter Steven Allerkamp, Torsten Erich oder Benjamin Ohmes, gleich sieben Spieler, wie Mainka aufzählt. Zu den Verletzten kämen nun auch noch Urlauber hinzu, die das lange Wochenende nutzen.

Die gastgebenden Kralenrieder misst er ohnehin nicht am Tabellenstand. „Das ist ein physisch starke Mannschaft, die überraschend weit unten steht“, sagt der TSV-Trainer über den Tabellenvorletzten.

TSV Wendezelle – TSV Sickte (Mo., 15 Uhr). Wären es nur sieben Ausfälle wie am Samstag, dann wäre Wendezelles Trainer schon zufrieden gewesen. Im Heimspiel werden obendrein noch Erik Plote und Lars Timpe nicht zur Verfügung stehen, so dass Thomas Mainka gleich neun Akteure zu ersetzen hat. Und das ausgerechnet gegen eine Mannschaft, die unbedingt punkten muss, um den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. „Wenn die Sickter alle Mann dabei haben, dann können sie jeden in der Liga schlagen.“

