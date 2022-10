SVL dominiert Derby gegen Broistedt

In der Liga machte es der SV Lengede (in Rot) gegen den Nachbarn Pfeil Broistedt nicht so spannend wie im Pokal und setzte sich mit 3:1 souverän durch.

Grund zum Jubeln gab es bei der Jugendfußball-Abteilung von Arminia Vechelde: Die A-, B- und C-Junioren gewannen allesamt ihre Spiele. Lengedes U19 war derweil in der Bezirksliga erfolgreich: Das Derby gegen die Broistedter Pfeile gewann das Team mit 3:1.

A-Junioren, Landesliga

JFV Eichsfeld – Arminia Vechelde 1:2 (1:2). Tore: 1:0 (12.), 1:1 Kratschmer (16.), 1:2 Oppermann (42.).

Die Offensive ist bei den Vecheldern eigentlich nicht das Problem, doch gegen den JFV Eichsfeld litt sie ein Stück weit unter Ladehemmung. „Wir hatten fünf Alutreffer und bei allen hätten wir ein Tor verdient gehabt“, befand Arminia-Trainer Lars Habelmann, dessen Team nach einem schnell ausgeführten Freistoß des Gegners in Rückstand geriet. „Danach kam von Eichsfeld kaum noch etwas. Wir hatten das Spiel eigentlich durchgehend im Griff“, erklärte Habelmann. Die Vechelder drehten das Ergebnis noch vor der Pause, legten in der Folge aber nicht mehr nach. „Am Ende wollte Eichsfeld noch mal, da hatten wir ein paar Zitterminuten“, berichtete der Arminia-Coach. Doch sein Team rettete den ersten Saisonerfolg über die Zeit.

SCU SalzGitter – VfB Peine 4:0 (3:0). Tore: 1:0 (15.), 2:0 25.), 3:0 (31.), 4:0 (64.).

Gegen den ungeschlagenen und gegentorlosen Tabellenführer aus dem Süden Salzgitters unterlagen die Peiner deutlich mit 0:4 und stehen aktuell auf Abstiegsrang 12.

A-Junioren, Bezirksliga

FC Pfeil Broistedt – SV Lengede 1:3 (0:2). Tore: 0:1 Brennecke (6.), 0:2 Engel (19.), 0:3 Böttcher (55.), 1:3 Göbel (90.).

Nach dem verrückten Pokalspiel zwischen beiden Teams, das Lengede nach 0:3-Rückstand mit 4:3 für sich entschieden hatte, haben die Lengeder nun in der Liga viel souveräner gewonnen. „Es war ein ganz anderes Spiel“, erklärte der SVL-Trainer Dario Janz, dessen Mannschaft das Geschehen von Beginn an dominierte. Pfeil-Trainer Stefan Pelz ergänzte: „Wir sind gar nicht in das Spiel gekommen. Die Lengeder waren viel präsenter und wollten den Sieg mehr als wir.“ So verloren die Broi­stedter viele Zweikämpfe und lagen früh in Rückstand. „Uns hat das in die Karten gespielt“, freute sich Lengedes Coach. Sein Team führte zur Pause mit 2:0 und legte noch nach. Der Treffer der Pfeile zum 1:3 war in der Schlussminute nur noch Formsache.

B-Junioren, Landesliga

VfB Fallersleben – Arminia Vechelde 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Wroblewski (75.).

Die Vechelder sind weiter auf Erfolgskurs. Einfach war es gegen den VfB Fallersleben aber nicht. „Ar­beitssieg, aufatmen, drei Punkte“, fasste es Arminia-Trainer Murat Güzel zusammen. Er hatte ein durchwachsenes Spiel seines Teams gesehen, das dennoch Chancen hatte, das Spiel schon frühzeitig in die richtige Richtung zu lenken. „In der ersten Hälfte waren wir viel zu fahrig und hatten nicht die Energie, die uns sonst als Mannschaft auszeichnet“, erklärte der Coach. Erst fünf Minuten vor dem Ende gelang den Vecheldern der Siegtreffer. David Wroblewski fand die Lücke in der Abwehr des Gastgebers und drosch den Ball kompromisslos ins lange Eck. „Danach verschwand er dann in einer Jubeltraube seiner Mitspieler“, beschrieb Arminia-Trainer Murat Güzel den Moment.

B-Junioren, Bezirksliga

SV Lengede – Rot-Weiß Volkmarode 3:3 (2:1). Tore: 0:1 (11.), 1:1 Exner (34.), 2:1 Friemel (40.), 2:2 (58.), 2:3 (70.), 3:3 Mats Kalinka (76.).

Die Lengeder U17 bleibt weiterhin sieglos – hat aber auch noch nicht verloren. Gegen Volkmarode gab es nun das dritte Remis in Serie. Dabei zeigte der SVL Moral. Nach spätem Rückstand (70.) steckte das Team der Landesliga-Herrenspieler Marcel Burkutean und Felix Karger nicht auf und kam durch Mats Kalinka zum Ausgleich.

C-Junioren, Landesliga

BVG Wolfenbüttel – VfB Peine 3:2 (1:1). Tore: 1:0 (23.), 1:1 Aydemir (33.), 1:2 Almajbel (40.), 2:2 (55.), 3:2 (69.).

„Das war eine wirklich unglückliche Niederlage“, bedauerte Peines Coach André Lau. Vor allem der Wolfenbütteler Siegtreffer eine Minute vor dem Abpfiff ärgerte ihn: „Da fressen wir wieder ein Tor nach einem Freistoß.“ Von der Mittellinie aus schlug der BVG den Ball in den Sechzehner, ein Stürmer lief durch und traf zum 3:2. Zuvor hatten die Peiner einen 0:1-Rückstand gedreht und vor allem mit gutem Angriffspressing überzeugt. Der VfB ist nach vier Spielen weiter sieglos. „Es ist schade für die Jungs und den Aufwand, den sie betreiben“, sagte Lau. „Aber wir werden noch punkten.“

C-Junioren, Bezirksliga

SV Arminia Vechelde – FT Braunschweig II 2:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Clasen (32., 45.).

Nach ihrem vierten Sieg in Serie grüßen die Vechelder von der Tabellenspitze. „Das gefällt uns natürlich sehr gut“, sagte der Arminia-Trainer Tom Keunecke, der damit vor der Saison nicht gerechnet hatte. Beim 2:0-Erfolg gegen die Reserve der Freien Turner habe seine Mannschaft hinten wenig zugelassen und sei vorne gefährlicher gewesen. Ein schönes Spiel sei es aber nicht gewesen: „Es war in der zweiten Hälfte sehr körperbetont. Aber auch diese Spiele muss man gewinnen.“ Keunecke traut seinem Team einiges zu – Hauptkonkurrent an der Tabellenspitze dürfte der BSC Acosta II sein, der aber gegen die U13 von Eintracht Braunschweig an diesem Wochenende bereits erste Punkte liegen lassen hat.

MTV Wolfenbüttel II – Pfeil Broi­stedt 7:0 (5:0). Tore: 1:0 (9.), 2:0 (20.), 3:0 (26.), 4:0 (29.), 5:0 (31.), 6:0 (62.), 7:0 (70.+1).

Die deutliche Pleite der Broistedter in der Lessingstadt war bereits zur Pause besiegelt, als die Pfeile bereits mit 0:5 hinten lagen. Durch die Niederlage rutschte der FC auf den achten Platz ab.

