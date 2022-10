Wendezelle siegt dank reifer Leistung

Salzdahlum/Sickte. Der TSV schlägt Salzdahlum mit 2:0. Arminia Vöhrum verliert in Sickte und verpasst den Sprung in der Tabelle.

Für Arminia Vöhrum gab es an diesem Wochenende im Landkreis Wolfenbüttel beim TSV Sickte nichts zu holen. Nur wenige Kilometer entfernt beim MTV Salzdahlum sackten die Wendzeller die Punkte 17, 18 und 19 in der Fußball-Bezirksliga 2 ein und bleiben damit in der Verfolgergruppe der beiden Topteams.

MTV Salzdahlum – TSV Wendezelle 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Thomas Erich (28.), 0:2 Markus Reiff (51.).

Nach der Niederlage am vergangenen Montag waren die Wendezeller auf Wiedergutmachung aus und brachten das sofort auf den Platz. Nach nur zwei Minuten gab es die erste richtig gute Möglichkeit, doch Thomas Erich vergab. Es sollte nicht die letzte Torchance in diesem Spiel sein, die die Wendezeller nicht nutzen würden.

Nach weiteren aussichtsreichen Versuchen war es dann Thomas Erich, der nach einer Flanke von Felix Schulz zur Führung einnickte (28.). „Das Tor war zu diesem Zeitpunkt schon überfällig und dementsprechend vollkommen verdient“, kommentierte Wendezelles Trainer Thomas Mainka. In der Folge spielten weiter nur seine Jungs, lediglich einen Distanzschuss steuerten die Hausherren zum Spielgeschehen bei. Trotz weiterer Chancen sollte es aber bis zur 51. Minute beim 1:0 bleiben.

Privatduell zwischen Markus Reiff und Salzdahlums Torwart

Erst dann köpfte Markus Reiff nach einer Flanke von Lars Timpe ein und brachte Wendezelle endgültig auf die Siegerstraße. „Das war eigentlich die Entscheidung, von Salzdahlum kam nämlich fast gar nichts“, berichtete Mainka. Anschließend wollten die Gäste noch etwas für das Torverhältnis tun, doch René Ahlers, Ole Kamp, Felix Schulz und Markus Reiff vergaben reihenweise. Besonders Reiff rückte in den Fokus. Er feuerte immer wieder Schüsse auf den Kasten ab, die entweder Salzdahlums Keeper parierte oder aber daneben gingen. „Das Privatduell zwischen ihm und dem Torwart ging unentschieden aus“, sagte Mainka lachend.

TSV Sickte – Arminia Vöhrum 2:1 (2:0). Tore: 1:0 Finn Rohland (29.), 2:0 Lukas Hans (36.), 2:1 Niklas Schmerse (54.).

Nichts zu holen für Vöhrum in diesem Spiel – dabei begannen die Arminen schwungvoll und kontrollierten das Geschehen in der Anfangsphase. Nach 25 Minuten kippte dann dien Partie und Vöhrum lud die konterstarken Sickter immer wieder zu deren Lieblingsdisziplin ein: schnelle Gegenangriffe. „So fiel auch das 1:0. Die konnten den Ball aus der eigenen Hälfte bis in unser Tor tragen“, berichtete Vöhrums Trainer Nils Könnecker. Seine Jungs wachten dadurch allerdings noch nicht wieder auf, weshalb vor der Pause auch noch der zweite Streich der Hausherren folgte. Nach einer Flanke nickte Sicktes zuverlässiger Stürmer Lukas Hans ein.

Vöhrums Chancen verpuffen an zu großer Ungenauigkeit

Bei der Arminia musste eine Systemumstellung her, die nach zehn Minuten in Durchgang 2 Früchte tragen sollte. Niklas Schmerse feuerte einen Distanzschuss ab, der ins lange Eck flatterte – die Hoffnung auf den Punktgewinn verpuffte aber immer wieder in zu ungenauen Zuspielen. „Das war nicht gut von uns und einfach zu wenig für einen Punkt auf diesem Niveau“, gestand Trainer Könnecker ein. Dabei hatte Marco Milicevic noch die beste Abschlusschance, die Sicktes Keeper grandios parierte (80.). So reisten die Vöhrumer ohne Punkte, aber mit neuen Erkenntnissen zurück nach Peine.

