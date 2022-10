Spitzenteams rücken wieder dichter zusammen

Peines 1. Fußball-Kreisklasse hat einen neuen Tabellenführer: den FC Pfeil Broistedt, der sich mit 6:3 gegen Aufsteiger TSV Meerdorf durchgesetzt hat. Dabei profitierte der einstige Bezirksligist nicht nur vom Fünferpack des immer stärker werdenden Jarnot von Kintzel, sondern auch davon, dass die Adler Handorf mit 3:1 gegen den bisherigen Spitzenreiter Essinghausen gewonnen haben – insgesamt ist die fünf Teams umfassende Spitzengruppe nach diesem Spieltag noch enger zusammengerückt.

Denstorf verspielt fast den sicher geglaubten Sieg

So können der TSV Wipshausen, der das Nordkreis-Duell gegen den TSV Edemissen II mit 11:0 gewann, und der TSV Denstorf durch einen Sieg in ihren ausstehenden Nachholspielen bis auf einen Punkt an die Pfeile heranrücken. Der Aufsteiger Denstorf blieb durch einen 5:3-Erfolg im Nachbarschaftsduell mit dem MTV Wedtlenstedt auch im elften Saisonspiel ungeschlagen.

Zunächst hatte es nach einem deutlichen Derby ausgesehen, als die Denstorfer nach 45 Minuten mit 3:0 in Front lagen. „Ich dachte, es läuft auch einfach so weiter“, sagte Trainer Jens Hild, dessen Team allerdings „völlig ohne Plan“ aus der Kabine kam: „Die ersten 20 Minuten in Hälfte 2 haben wir völlig verträumt und vergeigt.“ Wedtlenstedt glich innerhalb von acht Minuten aus und hatte Chancen auf das 4:3. Doch die Denstorfer zeigten Moral, gingen selber in Führung und machten ganz spät den Deckel drauf. „Dazwischen hat der Sieg aber auf jeden Fall gewackelt“, erklärte Jens Hild, der dennoch von einem verdienten Erfolg sprach.

Handorf nähert sich der Spitzengruppe

Das Feld von hinten räumen derzeit die Adler Handorf auf. Selbst nach dem 3:1-Erfolg (Tore: Herrmann (2) und Letizia) über den TSV Essinghausen hat der Vorjahreszweite noch drei Spiele weniger auf dem Konto als der Gegner oder etwa die Pfeile aus Broistedt. Schon am Mittwoch (19 Uhr) treten die Handorfer beim TSV Mün­stedt an, und können noch weiter an die Spitze heranrücken. Wipshausen (zu Gast in Bülten) ist am Donnerstag (19 Uhr) im Einsatz, während es bereits eine Stunde zuvor in Broistedt zum Spitzenspiel zwischen den Pfeilen und Denstorf kommt.

Im Abstiegskampf gab es derweil zumindest eine Verschiebung. Mit ihrem 3:3-Remis im Gemeindeduell gegen Groß Ilsede hat die SG Adenstedt den vorletzten Tabellenplatz an den TSV Edemissen II abgegeben. Schlusslicht bleibt weiterhin der MTV Wedtlenstedt, während die Reserve des TSV Wendezelle durch einen deutlichen 4:1-Erfolg über Groß Lafferde II weiter Boden gut gemacht hat.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de