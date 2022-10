Jahn-Coach Reckel fordert Lockerheit, Dynamik und Spielwitz

Zweite Englische Woche in Folge für Jenny Neumann (links) und ihr Jahn-Team: An diesem Donnerstag treten die Peinerinnen beim MTV Großenheidorn an.

Die Terminhatz durch die ersten beiden Oktober-Wochen geht für die Oberliga-Handballerinnen des MTV Vater Jahn Peine am Donnerstag in unvermindertem Tempo weiter. Von 20 Uhr an ist das Team um das Trainergespann Daniel Reckel/Christopher Fock im Nachholspiel beim MTV Großenheidorn zu Gast.

Reckel ahnt, dass seine Mannschaft in Wunstorf eine knifflige Auswärtspartie erwartet. Aufsteiger Großenheidorn ist mit 6:2 Punkten glänzend in die Saison gestartet, gewann dabei seine bisherigen drei Heimspiele und wird seine makellose Bilanz vor eigenem Publikum auch gegen die Peinerinnen verteidigen wollen. „Großenheidorn ist eine Mannschaft, die von ihrem Teamspirit lebt, in der sich ständig nach jeder Aktion angefeuert wird“, betont Reckel. Der Aufsteiger besteche dadurch, dass er als gut aufeinander eingestimmte Einheit auftrete, sagt der Jahn-Coach.

Die Peinerinnen sollen mehr Kapital aus ihrem druckvollem Spiel schlagen

Einen besonderen Stil könne er den Gastgeberinnen indes nicht andichten, gibt Reckel zu. „Sie spielen durchaus unorthodox, suchen das Eins-gegen-Eins und wühlen sehr viel in der gegnerischen Abwehr.“ Für seine Mannschaft bedeute dies: „Wir müssen kühle Köpfe bewahren“, betont Reckel. Diese vom Trainer geforderte Coolness solle sich in einer stabilen Abwehr niederschlagen. „Wir müssen eng stehen und unter Druck souverän und geduldig bleiben.“

So weit zur defensiven Ordnung im Jahn-Team. Doch Spiele werden auch in der Offensive gewonnen. Und für diesen Bereich wünscht sich Reckel von seiner Mannschaft in Wunstorf „Lockerheit, Dynamik und Spielwitz“. Attribute, die ihr vor Wochenfrist im Spiel bei der HSG Schaumburg Nord (19:22) komplett abhanden gekommen waren, vor fünf Tagen beim 27:24-Heimsieg über Vorjahres-Vizemeister HV Lüneburg aber in Ansätzen wieder erkennbar waren. „Wir haben, was das dynamische, temporeiche Spiel angeht, den Schalter rechtzeitig wieder umgelegt“, stellt der Peiner Coach zufrieden fest.

Einziger Kritikpunkt des Jahn-Trainers: „Nur 24 Gegentore gegen ein Topteam wie Lüneburg sind klasse, allerdings müssen wir aus unserem druckvollen Spiel noch mehr Kapital schlagen, sprich Tore erzielen“, betont Reckel, der gegen Großenheidorn seine beste Formation aufs Parkett schicken kann.

