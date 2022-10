FC Pfeil Broistedt dreht spät das Topspiel und bleibt Erster

Broistedt. Aufsteiger TSV Denstorf kassiert gegen die Broistedter die erste Niederlage. Der TSV Wipshausen bleibt in der Kreisklasse oben dran.

Ioannis Bratsiotis (in Gelb) und der FC Pfeil Broistedt setzten sich im Spitzenspiel durch.

Der FC Pfeil Broistedt hat seine Spitzenposition in der 1. Fußball-Kreisklasse verteidigt. Das Spitzenspiel am Donnerstag gegen den TSV Denstorf gewann der Tabellenführer mit 3:1 (0:1) und fügte dem Aufsteiger damit dessen erste Niederlage im zwölften Spiel zu.

In der ersten Hälfte waren zwar die Pfeile zunächst das aktivere Team, die Führung erzielten allerdings die Gäste aus Denstorf nach einer Ecke aus dem Gewühl heraus. Von da an war das Spiel ausgeglichen. „Wir sind mit dem 0:1 nicht traurig in die Kabine gegangen“, sagte Pfeile-Trainer Frank Langemann, der wusste, dass sein Team das Spiel noch drehen kann.

FC Pfeil Broistedt entscheidet das Topspiel in den Schlussminuten

Daran hatte dann Mitte der zweiten Hälfte auch der junge Broistedter Keeper Luca Sachteleben seinen Anteil, als er einen Denstorfer Kopfball aus kurzer Distanz noch über das Tor lenkte. Mit einem schmeichelhaften Foulelfmeter markierten die Pfeile schließlich den Ausgleich und gingen nach einem Freistoß in Führung (90.). Der dritte Treffer in der Nachspielzeit war Formsache.

„Das war trotzdem ein super Spiel“, urteilte der Denstorfer Trainer Jens Hild. „Großes Kompliment an mein Team, wie es über 90 Minuten aufgetreten ist – kämpferisch war das gut.“ Lob für den Aufsteiger gab es auch von Broistedts Coach Frank Langemann: „Das ist ein ganz toller Gegner, der uns ebenbürtig war. Ich bin mega happy. Es war ein Willenssieg.“

Tore: 0:1 Frania (30.), 1:1 von Kintzel (78., FE), 2:1 B. Langemann (90.), 3:1 von Kintzel (90.+3).

Weitere Spiele, Kreisliga

VfL Woltorf – VfB Peine 3:3 (3:3). Tore: 0:1 Eser (6.), 0:2 Karasahin (12.), 0:3 Kar (23.), 1:3 Wiegmann (28.), 2:3 Helwes (39.), 3:3 Feer (40.).

Der Peiner Trainer Bünyamin Tosun sprach im Vorfeld von „einem der schwierigsten Auswärtsspiele der Saison“. Und das bewiesen die Woltorfer ihren Gästen auch beim Stand von 0:3 nach gerade einmal 23 Minuten. Noch vor der Pause glich der nun Tabellenvierte aus und nahm einen Punkt gegen den Favoriten mit.

Arminia Vechelde II – SSV Stederdorf 3:2 (2:0). Tore: 1:0 Depner (12.), 2:0 Moldenhauer (45.), 2:1 Voges (74.), 3:1 Depner (81.), 3:2 Timpe (86.).

Überflügelt wurden die Bortfelder nun in der Tabelle von der Vechelder Reserve, die das Nachholspiel gegen Stederdorf mit 3:2 gewann. Dabei trug sich neben Topstürmer Tim Depner erneut Defensivspezialist Jeldrik Moldenhauer in die Torschützenliste ein.

TB Bortfeld – TSV Eixe 0:0. Tore: Fehlanzeige.

Das torlose Remis hilft eher den Bortfeldern, die weiter knapp oberhalb der Abstiegsränge stehen und ihren Sechs-Punkte-Abstand zum Schlusslicht aufrecht hielten.

1. Kreisklasse

TSV Münstedt – Adler Handorf 2:4 (0:1). Tore: 0:1 J. Kühn (15.), 0:2 Letizia (46.), 0:3 Neumann (56.), 1:3 Eigentor Hornig (62.), 1:4 Ramp (63.), 2:4 Hagedorn (75.).

Langsam aber sicher nähern sich die Handorfer den Teams, die über ihnen stehen, aber schon zwei Spiele mehr absolviert haben. Gegen Kreisliga-Absteiger TSV Münstedt führten die Adler mit 3:0 und antworteten auf den ersten Treffer des Gegners nur eine Minute später mit dem vierten Tor und der Entscheidung in dieser Partie.

Bültener SC – TSV Wipshausen 2:4 (0:1). Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Filbrandt (16., 47., 60.), 0:4 Bagus (62.), 1:4 Krenge (86.), 2:4 Toprakli (88.).

Ungefährdet war auch der Sieg des neuen Tabellenzweiten aus Wipshausen. Die Nordkreisler führten Dank eines Dreierpacks von Hendrik Filbrandt und des Treffers von Kai Bagus mit 4:0, ehe den Bültenern in der Schlussphase nur noch Ergebniskosmetik gelang.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de