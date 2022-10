Basketball-Projekt in Schmedenstedt schreitet voran

Etwa 30 Kinder nehmen derzeit an der Grundschule unterm Regenbogen regelmäßig am Basketball-Training teil. Nun durften sie sich über neue Trikots mit dem Schriftzug des Projekts „Löwen Zukunft“ freuen.

Vor gut einem Jahr hat die Grundschule unterm Regenbogen in Schmedenstedt ein Basketball-Programm ins Leben gerufen. Nun konnten die Verantwortlichen die Basketball Löwen Braunschweig als Kooperationspartner gewinnen und schließen sich dem Projekt „Löwen Zukunft“ an, das der Bundesligist zusammen mit der AOK Niedersachsen initiiert hat.

In der Grundschule trainieren unter der Leitung von Sebastian Tanneberger und mit Unterstützung engagierter Eltern inzwischen 30 Kinder aus Schmedenstedt und Woltorf, aufgeteilt in drei Teams. Seit diesem Sommer ist es an der Schule möglich, von der ersten bis zur vierten Klasse durchgängig Basketball zu spielen. „Wir freuen uns, dieses Projekt unterstützen zu können und mit der AOK Niedersachsen einen Partner an unserer Seite zu wissen, dem die Kinder und ihre Entwicklung genauso am Herzen liegt wie uns“, erklärte der Projektleiter Markus Meisner.

Das Logo des Löwen-Projekts ziert die neuen Trikots der Schulteams, die von der AOK finanziert und nun vor rund 70 Eltern und Kindern durch Meisner und Tanneberger feierlich übergeben wurden. Zusätzlich zu den personalisierten Trikots bekam die Schule 15 hochwertige Bälle sowie einen neuen Ballwagen als Leihgabe.

„Unser Projekt wächst schneller, als ich es geplant hatte. Wir sind über die Zuwendungen sehr dankbar, da sich unsere Trainingsbedingungen so stark verbessern“, freute sich Trainer Tannenberger. „Die eigenen Trikots fördern zusätzlich die Identifikation und den Zusammenhalt der Kinder ungemein. Wenn wir jetzt noch im letzten Quartal die höhenverstellbare Korbanlage eingebaut bekommen, haben wir ein gutes Fundament für die Basketball-Zukunft vor Ort geschaffen.“

Schulleiterin Andrea Eisenhardt ergänzte: „Es war eine Freude, die strahlenden Kinderaugen bei der Trikotübergabe zu sehen.“ Die Schule unterm Regenbogen möchte ihr Basketball-Programm auch im kommenden Jahr weiterentwickeln und erarbeitet gerade mit den Vereinen vor Ort ein weiterführendes Konzept, das Basketball-Training für die Kinder auch nach dem Verlassen der Schule ermöglichen soll. Die Verantwortlichen sind weiterhin auf der Suche nach Schulen, die für Kooperationen, Turniere und Spiele zur Verfügung stehen.

r.

