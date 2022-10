„Sieg zum Durchatmen“ – Wendezelle gewinnt 3:1

Die Fußballer des TSV Wendezelle haben die richtige Antwort gegeben – nach der deftigen Bezirksliga-Pleite gegen Arminia Vöhrum (0:5) gewann das Team un­ter der Woche gegen das Kellerkind TSV Sickte mit 3:1 (0:0). „Das war ein hart erkämpfter Sieg“, sagte Trainer Thomas Mainka und fügte hinzu: „In dieser Liga ist es nicht so, dass man zum Vorletzten fährt und vorher sagt, dass man den Sieg schon in der Tasche hat.“

Wendezelles Keeper Branco Broschinski hält zur Pause das 0:0

Und so hätten die Wendezeller in der torlosen ersten Spielhälfte auch in Rückstand geraten können. Weil aber Torwart Branco Broschinski in der 10. Minute gegen Sicktes Finn Rohland glänzend parierte, blieb es beim 0:0. Eine Viertelstunde später wiederum hatten die Wendezeller ihre beste Möglichkeit, doch Thomas Erich verlor das Duell mit dem Gästekeeper. Vor allem zwischen der 30. und 35. Minute näherten sich die Hausherren vermehrt dem Tor der Wolfenbütteler an, blieben aber erfolglos – und durften sich dann erneut bei Broschinski bedanken, der kurz vor der Pause einen Konter der Gäste entschärfte.

Allerkamp antwortet auf den Ausgleich postwendend

Mehr Tore fielen dann im zweiten Durchgang: Nach 54 Minuten erkämpfte der Wendezeller Bennet Glaes­mann den Ball und legte für Ole Kamp auf – 1:0! Den Ausgleichs-Schock nur fünf Minuten später steckte der Gastgeber dann hervorragend weg. In der zweiten Aktion nach dem erneuten Anstoß schlug ein Distanzschuss von Steven Allerkamp im Sickter Tor ein. Die Wendezeller hatten noch einige kleinere Chancen, die Erlösung brachte Thomas Erich aber erst in der 89. Minute, nachdem der eingewechselte Leon Herberg stark den Ball erobert hatte.

„Unterm Strich war das von uns eine gute Leistung“, freute sich der Wendezeller Trainer Thomas Mainka. „Das ist für uns ein wichtiger Sieg zum Durchatmen – denn es kommen noch viele schwierige Gegner.“

Tore: 1:0 Ole Kamp (54.), 1:1 Christopher Diedrichs (59.), 2:1 Steven Allerkamp (60.), 3:1 Thomas Erich (89.).

