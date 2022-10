SG Vechelde/Lengede betreibt Schwerstarbeit für drei Punkte

Den Abstieg aus der Badminton-Regionalliga hat die SG Vechelde/Lengede gut verdaut und sich in der Oberliga schnell akklimatisiert. Am zweiten Heimwochenende holte die SG drei Punkte und bleibt weiter ungeschlagen im Rennen um einen möglichen Wiederaufstieg. Was auf dem Papier wie eine eher leichtere Aufgabe aussah, entpuppte sich teilweise aber als Schwerstarbeit für die Gastgeber.

SG Vechelde/Lengede – SC Brandenburg 4:4. Der Aufsteiger aus Berlin kam nach zwei Siegen zum Auftakt mit breiter Brust in die Woltwiescher Sporthalle. „Der SC hat drei richtig starke Herren, die mindestens auf Regionalliga-Niveau spielen“, erkannte SG-Kapitän Henning Zanssen an. So waren dann auch beide Herrendoppel eine Beute der Gäste, wobei Michael Graf und Luca Leon Müller im dritten Satz erst in der Verlängerung das Nachsehen hatten. Und auch in den Einzeln ging es enorm ausgeglichen zu. Sowohl Marius Meyer als auch Markus Müller hatten jedoch im dritten Satz am Ende nichts mehr zuzusetzen.

Gut, dass die SG-Frauen keinen einzigen Punkt abgaben. Speziell Lena Moses musste dafür extrem ackern. Im dritten Durchgang führte sie im Einzel bereits mit 20:13 und hatte sieben Matchbälle. „Dann hatte sie auf einmal sogar zwei Matchbälle gegen sich, die sie aber super abgewehrt hat“, atmete Zanssen tief durch, nachdem Helen Roser zwischenzeitlich sieben Punkte in Folge markiert hatte. Mit absolutem Siegeswillen holte sich Moses den Sieg.

Als wäre die Anstrengung nicht schon groß genug gewesen, ging es für sie im Mixed ebenfalls über die volle Distanz. Und wie sollte es anders sein, erneut fiel die Entscheidung erst in der Verlängerung, in der die Gastgeber die besseren Nerven hatten und das Unentschieden sicherten. „Das war eine hochklassige Begegnung. Matchbälle auf beiden Seiten, beide Teams hätten als Gewinner vom Feld gehen können. Das Remis ist schließlich das gerechteste Resultat gewesen“, fasste Henning Zanssen das hochinteressante Duell zusammen.

SG Vechelde/Lengede – SG EBT Berlin II 6:2. Ein bisschen leichter wurde es letztlich am Sonntag gegen die Zweitvertretung der SG EBT Berlin. „Wenn nach dem 0:2 noch eine Partie kippelt, sieht das aber schon ganz anders aus“, verdeutlichte Zanssen, dass der SG nichts geschenkt wurde. Den etwas überraschenden Rückstand nach dem Damen- und dem ersten Herrendoppel machten die Gastgeber in der Folge mit ihrer kämpferischen Einstellung wett. „Alle haben sich in den Dienst der Mannschaft gestellt und gezeigt, dass wir die richtige Aufstellung gewählt hatten. Keiner murrt rum, wenn er mal ein Spiel weniger macht, sondern jeder feuert den anderen an, das macht in der Konstellation echt Spaß“, verteilte Zanssen ein kollektives Lob.

Einen blendenden Eindruck hinterließ auch Neuzugang Leon Luca Müller, der in seinen Einzeln bislang noch keinen einzigen Satz abgab und den Sprung vom TV Metjendorf aus der Niedersachsenliga hervorragend gemeistert hat. „Ich fühle mich hier sehr wohl und traue mir auch die Regionalliga zu“, gab sich der 20-jährige Student selbstbewusst, dass er in der Liga nicht nur mitspielen möchte. „Ich bin super zufrieden mit dem Saisonstart. Jetzt wollen wir uns natürlich oben festbeißen und dann sehen wir, wofür es am Ende reicht“, schloss Henning Zanssen.

