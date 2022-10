Vallstedt Vechelde Vikings knacken den Tabellenführer

„Wir haben keine Mannschaft für die Regionalliga aufs Feld bekommen.“ Diese Aussage von Volleyballer Hendrik Schultze (Vallstedt Vechelde Vikings) ist nicht etwa eine Ausrede für eine Niederlage – es ist die Erklärung für den überraschenden 3:1-Erfolg (25:19, 23:25, 25:22, 25:19) gegen den bisher so souveränen Spitzenreiter TK Hannover.

Mit den Außenangreifern Patrick Korporal und Bastian Ebeling, dem Diagonalen Alex Brem und Mittelblocker Schultze selber hatten die Vikings durchgehend vier Akteure auf dem Feld, die früher in höheren Ligen gespielt haben. „Mit der Aufstellung, wenn wir sie denn immer hätten, könnten wir in der Liga ganz oben mitmischen“, erklärt Schultze überzeugt – das musste auch die junge gegnerische Mannschaft aus der Landeshauptstadt anerkennen.

Aushilfstrainer Drews fordert von den Vikings, immer weiter Gas zu geben

Schon im ersten Satz (25:19) zeigten die Gäste mit ihrer „richtig, richtig guten“ Annahme und starken Aufschlägen, wo die Reise in diesem Spiel hingehen soll. Einen kleinen Leistungseinbruch in Durchgang 2 (23:25) steckten die Vikings dann locker weg – auch Dank ihres Aushilfstrainers. Weil Gjoko Josifov in der vorherigen Partie die gelb-rote Karte gesehen hatte, stand der Ilseder Stefan Drews an der Seitenlinie. „Er hat sich richtig gut vorbereitet und uns taktisch eingestellt“, lobte Hendrik Schultze die Aushilfe. Während der Partie habe sich Stefan Drews dann größtenteils auf das „Mindest-Coaching“ beschränkt. „Er hat die ganze Zeit gesagt, dass wir weiter Gas geben sollen.“

Eine Fünfer-Aufschlagserie beendet die Partie zu Gunsten der Vallstedt Vechelde Vikings

Und das taten die Vikings. In einem hochklassigen Spiel waren die Gäste das etwas bessere Team. Auch, weil die Blockarbeit funktionierte. Ein Sonderlob von Schultze holte sich der als wertvollster Spieler ausgezeichnete Alex Brem ab: „Er hat vom gegnerischen Hauptangreifer einige Bälle ganz böse im Einerblock runtergeholt.“ Abgerundet wurde die gute Leistung von Tobias Herrmann in der Mitte, Nils Hasenbank als Libero und Jens Schulze als Zuspieler. Letzterer brachte das Spiel mit einer Fünfer-Aufschlagserie zu Ende.

Schultze erinnerte sich ans letzte Aufeinandertreffen mit dem TK beim Vorbereitungsturnier in Vechelde: „Ich hatte da mit dem Trainer gesprochen. Er meinte, dass er mit seinem Team vielleicht ohne Niederlage durchkommt – aber auch, dass er vor uns am meisten Angst hat.“

