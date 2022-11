25-Meter-Putt ins Glück: Fabian Kaune ist Landesmeister

Groß Ilsede. Dank eines Rechenfehlers von Fabian Kaune waren die Discgolf-Landesmeisterschaften in Ilsede an Dramatik kaum zu überbieten.

Ein packenderes Ende hätte die diesjährige Discgolf-Landesmeisterschaft kaum finden können. Das Ambiente des Ilseder Hüttengeländes, zwei Lokalmatadoren vom Peiner Eulennest und ein Stechen über drei weitere Bahnen, das schließlich Fabian Kaune mit einem spektakulären 25-Meter-Putt für sich entschied. Soweit hätte es nicht kommen müssen – wäre dem Ölsburger auf der letzten Bahn des regulären Kurses kein Rechenfehler unterlaufen.

Bereits in der ersten der beiden 15er-Runden untermauerte der 22-Jährige seine Ambitionen auf seinen siebten Titel als Niedersachsens Bester – vier in der Jugend, drei bei den Erwachsenen. Nur vier Bahnen beendete Fabian Kaune (-12) nicht unter Par, und ihm gelang auf der Bahn 5 sogar ein „Eagle“ (zwei Würfe unter Par). „Das war wirklich ein Brett, es lief richtig gut“, staunte der Discgolfer selber. Doch Vereinskollege Tobias Schulz (-10), der sich in den vergangenen Monaten nach einer längeren Pause wieder mächtig in Form gespielt hatte, hielt mit: Der Groß Lafferder benötigte nur zwei Würfe mehr. Dennoch sah es wegen der guten Leistung Kaunes bis zur 13. Bahn der folgenden Runde nach einem Erfolg des einstigen deutschen Meisters (2019) aus.

Vier Würfe lag Fabian Kaune vorne und bekam auf der Bahn 14 zwei davon abgenommen. Dann folgte der Rechenfehler: „Ich dachte, dass ich noch drei Würfe vorne wäre.“ So ging der Ölsburger nach seinem schlechten Anwurf für einen riskanten Putt, obwohl er keine freie Sicht auf den Korb hatte. Kaune verfehlte diesen und den folgenden Versuch aus sechs Metern und war mit dem Vierten plötzlich nur noch gleichauf mit Tobias Schulz. „Ich hätte mir die Scheibe einfach ganz sicher vorlegen können“, haderte Kaune, der sich schon über das Raunen der Zuschauer bei seinem dritten Wurf gewundert hatte. Lachend erzählte der Ölsburger: „Ich dachte mir danach nur: ,Kaune, wie doof bist du eigentlich?’ Tobi und ich haben uns noch dolle darüber amüsiert.“

So mussten die beiden Peiner Eulen ins Stechen. Zwei Bahnen lang – darunter eine für den Linkshänder Schulz unangenehme – waren sie gleichauf, ehe die Entscheidung an Bahn 3 fiel. Die bessere Ausgangslage hatte eigentlich Tobias Schulz, der aus sechs Metern, allerdings unter den Ästen eines Busches kniend zum Putt ansetzte. Doch er traf den Korb unten und benötigte einen dritten Versuch. Fabian Kaune lag nach der ersten Annäherung 25 Meter weit weg. „Da habe ich schon mit den Augen gerollt.“ Doch umjubelt hämmerte der 22-Jährige den Putt einen kleinen Hügel hinauf in die Ketten und sicherte sich mit diesem abschließenden Birdie den Sieg. „Was für ein Teufelskerl“, kommentierte es Vizemeister Tobias Schulz direkt nach dem Wurf und sagte später: „Am Ende wird Fabi verdient Landesmeister.“

