Lengede-Trainer Kai Olzem warnt: ein ordentliches Brett

Lengede. Der SV trifft am Mittwochabend auf den SSV Nörten-Hardenberg. Es muss eine Leistungssteigerung her im Vergleich zur Niederlage gegen Göttingen.

Eine Reaktion muss her von Niclas Kamp (vorne) und seinen Mitspielern.

„Ich erwarte eine klare Reaktion auf das Samstag-Spiel“, betont Kai Olzem. Und der Trainer des Fußball-Landesligisten SV Lengede weiß auch, dass diese dringend nötig ist. „Wenn wir wie gegen SVG Göttingen auftreten, dann verlieren wir“, sagt er vor der Nachholpartie gegen den SSV Nörten-Hardenberg. Der Tabellenvierte ist am Mittwoch von 19 Uhr an zu Gast auf dem Kunstrasenplatz in Lengede.

Keine Frage, der Auftritt beim 2:5 gegen die drittplatzierten Göttinger war enttäuschend aus Sicht der Gastgeber, die nun erneut „ein ordentliches Brett“ zu bohren haben. „Ich halte extrem viel von Nörten-Hardenberg. Das ist eine Topmannschaft“, hebt Olzem hervor, der die Gäste als körperlich sehr robuste und ausgebuffte Elf beschreibt.

Lengede braucht einen „geschlossenen und robusten“ Auftritt

Kein Wunder, schließlich bringen die meisten SSV-Akteure Regional- und Oberliga-Erfahrung mit. „Selbst wenn da einige Spieler fehlen, dann sind da noch acht, neun Topleute auf dem Platz“, weiß der SVL-Coach um die Qualität der Südniedersachsen, die in 15 Partien nur einmal den Platz als Verlierer verließen.

Seine Schützlinge müssen selbst „geschlossen und robust“ auftreten. „Wir dürfen uns nicht von der Härte beeindrucken lassen und müssen dagegenhalten“, fordert Olzem: „Wir müssen als Team eine super Leistung abrufen, dann können wir auch etwas mitnehmen.“

Der Zug nach oben ist für die Lengeder inzwischen abgefahren. „Wir haben klar angesprochen, dass wir den Blick nach unten nicht verlieren dürfen“, sagt Olzem mahnend. Es wäre schließlich nicht das erste Mal, dass eine Toptruppe in den Abstiegskampf gerät …

jne

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de