Vater Jahn arbeitet sich zum 30:23-Heimsieg

Sie haben sich regelrecht am Gegner abgearbeitet. Nein, ein Spiel für Handball-Feinschmecker war der Heimauftritt der Oberliga-Handballerinnen des MTV Vater Jahn Peine gegen den SC Germania List wahrlich nicht. Unter dem Strich stand zwar ein 30:23 (14:11)-Erfolg der Peinerinnen, doch Trainer Daniel Reckel konstatierte anschließend: „Wir haben arg verkopft gespielt und es nie geschafft, komplett die Kontrolle zu übernehmen.“

Ärgerlich für das Jahn-Team: Es bezahlte den Sieg am Ende teuer. Für Katharina Kurmeier und Lia Rühling war die Partie vorzeitig beendet, beide zogen sich Bänderverletzungen am Sprunggelenk zu. Für Tabea Bleyer endete der Abend im Krankenhaus, denn ihre Handverletzung bedurfte der ärztlichen Versorgung. Kurzum: Dass die Peinerinnen am Dienstagabend (20.30 Uhr) die HSG Plesse-Hardenberg zum Nachholspiel empfangen werden, gilt laut Jahn-Trainer Reckel „nahezu als ausgeschlossen. Wir bekommen keine spielfähige Mannschaft zusammen.“

Peine geht früh in Führung – und bleibt stets vorn

Zu dem Verletzten-Trio aus dem List-Spiel gesellt sich Katharina Bartels, die wegen muskulärer Probleme kein grünes Licht signalisiert hatte für einen Einsatz. Mehr noch: Am Dienstagabend fehlen zudem Nele Kruck aus privaten Gründen sowie zwei weitere Spielerinnen, weil sie berufliche Verpflichtungen haben. „Ich gehe davon aus, dass die HSG einer Verlegung der Partie zustimmen wird“, so Reckel. „Schließlich sind wir beim ersten Mal auch ihrer Anfrage nachgekommen.“

Der sportliche Spielfilm des Auftritts seiner Mannschaft gegen List sei schnell erzählt, sagte Reckel. Das Jahn-Team lag von der zweiten bis zur letzten Minute vorne. Nele Krucks Führungstreffer (2. Minute) glich List noch aus (1:1, 5.), doch in der Folge legten die Gastgeberinnen nach und nach mehr Tordifferenz zwischen sich und das Team aus Hannover. Über 7:3 (13.) erarbeiteten sich die Peinerinnen einen 13:8-Vorsprung (23.).

Reckel bemängelt „zu wenig Biss“, der Sieg gerät aber nie in Gefahr

„Ich hatte nie das Gefühl, dass wir in diesem Spiel in Gefahr geraten“, berichtete der Jahn-Coach. Er hatte aber auch nie das Gefühl, dass seine Mannschaft annähernd an ihre Bestform heranreicht. „Vorne hat uns der nötige Zug in die Tiefe gefehlt. Wir waren nervös, haben uns oft festmachen lassen oder Lists Torfrau gut aussehen lassen.“

Auch in der Defensive griff bei den Peinerinnen längst nicht jedes Rädchen ins nächste. „Bei 50 Prozent der Lister Angriffe haben die Schiedsrichter Zeitspiel angezeigt. Und dennoch kam immer noch ein letzter Wurf von ihnen durch“, schilderte Reckel das Fehlverhalten seiner Abwehr. „Wir hatten zu wenig Biss, den letzten Ball noch zu verteidigen. Ich hätte mir durchaus weniger als die 23 Gegentore gewünscht.“

Trotz der von Reckel beschriebenen Defizite behaupteten die Peinerinnen in der zweiten Halbzeit stets einen Sechs- bis Neun-Tore-Vorsprung. „Dass wir auf 30 Tore gekommen sind, war schon komisch. Ich hatte nie das Gefühl, dass wir diese Marke knacken werden.“

Vater Jahn: Kilsbach – Kruck 10, Kurmeier 1, Lächelt 4, Rühling 2, Fust 2, Bleyer 3, Bergmann 2, Hüsing, Neumann, Müller 1, Bührig 5.

