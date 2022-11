Kleines Derby: SG VfB/SC Peine will drei Punkte holen

Optimal liefen die acht Spiele der SG VfB/SC Peine in der 2. Badminton-Bundesliga Nord bisher nicht – nur ein Sieg sprang heraus, sechs Punkte haben die Eulenstädter auf dem Konto. Am Sonntag (14 Uhr) hat der Vorletzte die Chance, die aktuell vier Zähler große Lücke zu den anderen Mannschaften ein Stück weit zu schließen, wenn die Peiner in Hemmingen bei Aufsteiger SV Harkenbleck zu Gast ist. „Da müssen wir nach Möglichkeit drei Punkte holen“, sagt Peines Trainer Heiner Brandes, der optimistisch ist: „Wir haben alle dabei und sind im Moment gut in Form.“

Gegner der SG VfB/SC Peine hat erst einen Punkt auf dem Konto

Das Schlusslicht aus dem Raum Hannover ergatterte bisher erst ei­nen Punkt durch die 3:4-Niederlage gegen den 1. BC Beuel II. Alle anderen Partien verlor Harkenbleck dagegen deutlich mit 0:7 (dreimal) oder 1:6 (viermal) – letzteres erhofft sich auch Peines Trainer Brandes, der versucht, die Negativserie des Gastgebers zu erklären: „Die 2. Liga ist unwahrscheinlich stark geworden und der Unterschied zur Regionalliga deutlicher.“ Zudem sei die Regionalliga Nord schwächer einzustufen als die Weststaffel – oftmals sei der Nord-Vertreter direkt wieder abgestiegen.

Import-Spieler könnten zur Gefahr werden

Eine kleine Gefahr sieht Brandes in den beiden Ausländern des SV Harkenbleck. Doch weder der Malayische Herr, noch die Dame von den Färöer Inseln konnten in ihren wenigen Einsätzen für einen Umschwung beim Aufsteiger sorgen. Es bestehe aber die Möglichkeit, dass beide Akteure eingeflogen werden, befürchtet Coach Heiner Brandes: „Immerhin ist es für Harkenbleck schon fast die letzte Chance.“

Dennoch: Die Peiner sind gut auf das Niedersachsenduell vorbereitet. „Alle sind fit und haben gut trainiert“, sagt Brandes. Extra-Selbstbewusstsein holten sich die Spieler bei einem deutschen Ranglistenturnier vor sieben Tagen. Lucas Bednorsch und Lucas Gredner etwa gewannen das Herrendoppel.

