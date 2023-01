SV Anker Gadenstedt stellt Basketball-Team auf

Im Landkreis Peine gibt es nur fünf Basketball-Mannschaften (viermal Herren und einmal Jugend). Nun schickt sich mit dem SV Anker Gadenstedt ein neuer Verein an, ein Team auf die Beine zu stellen – die neun Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren haben bereits zwei Testspiele absolviert und jeweils für sich entschieden.

Die Jugend des SV Anker Gadenstedt betritt Neuland

Bereits seit längerer Zeit spielten die Jugendlichen gemeinsam auf den Outdoor-Basketballplätzen der Gemeinde miteinander, traten aber noch nicht als gemeinsame Mannschaft an. „Wir konnten sie nicht richtig einordnen“, heißt es in einer Mitteilung des SV Anker. Und weiter: „Bei den Spielen war also mit allem zu rechnen.“

Letztlich wussten die jungen Gadenstedter in den beiden Auftritten gegen die U16-Mannschaften des MTV Gifhorn und des TSV Godshorn (Region Hannover) aus der Regionsklasse aber zu überzeugen und gewannen diese Trainingsspiele. Dabei traten die Anker-Basketballer bereits in ihren neuen Trikots an.

Der Verein sucht weiter nach Verstärkung für seine Jugend-Mannschaft. Sie trainiert in der Gaden­stedter Turnhalle immer mittwochs von 14.30 bis 16 Uhr und samstags von 12.30 bis 14 Uhr beziehungsweise nach Absprache. Informationen erteilt der Gadenstedter Trainer Marco Jemric telefonisch unter (0152) 044 391 15.

r.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de