Vallstedt Vechelde Vikings wollen große Lücke reißen

Vechelde. Die Vallstedt Vechelde Vikings treten bereits am Sonntag bei der GfL Hannover an und wollen ihre Siegesserie ausbauen.

Daniel Dinter (in Weiß, Bildmitte) und die Vallstedt Vechelde Vikings wollen bei der GfL Hannover den achten Sieg in Serie einfahren.

Früh im neuen Jahr geht es für die Vallstedt Vechelde Vikings wieder los. In der Volleyball-Regionalliga trifft das Team bereits an diesem Sonntag (16 Uhr) in der Landeshauptstadt auf die GfL Hannover. Dabei bietet sich den Gästen die große Chance, eine Kluft in die Liga zu reißen.

Vallstedt Vechelde Vikings wollen sich mit Sieg für das Derby in Stimmung bringen

Bei einem glatten Erfolg (3:0 oder 3:1) würden sich die Wikinger um sieben Punkte von ihrem Gastgeber absetzen. Gewinnen zeitgleich die Salzgitteraner in Northeim hat sich das Spitzentrio der Liga deutlich abgesetzt. „Das ist auch unser Ziel, diese Lücke großzumachen“, erläutert Vikings-Angreifer Patrick Korporal, der noch etwas anderes im Hinterkopf hat: „Wir wollen mit ei­nem Sieg für die nötige Motivation sorgen, die wir für das folgende Derby gegen Salzgitter brauchen.“ Das Spiel gegen den Nachbarn findet am Samstag, 14. Januar (19.30 Uhr), in Salzgitter-Bad statt.

Bis dahin wollen die Vikings ihre unnachahmliche Siegesserie – sie gewannen die zurückliegenden sieben Spiele – ausbauen. Und Korporal ist optimistisch, dass das klappt. Denn im Vergleich zur 2:3-Hinspielniederlage haben die Wikinger mittlerweile ihre Fehlerquote drastisch minimiert. Mit einem früheren Erst- und zwei ehemaligen Zweitligaspielern sei die GfL Hannover aber prominent besetzt.

Wikinger sind in der Favoritenrolle

„Die beiden mit Zweitliga-Erfahrung waren letztes Mal nicht da – sind sie es jetzt, wird das eine ganz schöne Hausnummer für uns“, erläutert der Vechelder Angreifer, der davon ausgeht, dass die Landeshauptstädter viele Bälle zurückbringen werden. „Aber egal, was da kommt: Wir müssen unser Spiel machen, denn wir gehen als Favorit in diese Begegnung“, erklärt Patrick Korporal.

Dass bereits am ersten Wochenende des neuen Jahres ein Spiel ansteht, sei nichts Ungewöhnliches. Obwohl die Spieler während der Feiertagspause für mindestens zehn Tage keinen Volleyball in der Hand hatten, seien die ersten beiden Trainingseinheiten in 2023 gut verlaufen. „Wir haben viel Ballgewöhnung gemacht und viel gespielt, um wieder reinzukommen“, berichtet Korporal. Allerdings musste das Team in die Sporthalle im Salzgitteraner Stadtteil Thiede ausweichen, weil die Halle in Vechelde gesperrt war.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de