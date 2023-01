Wendezelles Benjamin Ohmes hofft auf Halbfinaleinzug

Wendezelle. 2020 verpasste der TSV nur knapp den Titelgewinn bei der Kreismeisterschaft. In die Endrunde am Samstag geht er als „krasser Außenseiter“.

Für Wendezelles Benjamin Ohmes (in Weiß, hier 2020 im Spiel gegen Wedtlenstedt) könnte die Endrunde am Samstag auch seine letzte bei einer Hallenkreismeisterschaft werden.

Bei der letzten Ausgabe der Peiner Hallenfußball-Kreismeisterschaft war Benjamin Ohmes mit dem TSV Wendezelle nah dran am Titelgewinn. „Wir hatten echt eine gute Mannschaft. Aber in der Halle braucht man auch immer ein bisschen Glück“, erinnert sich der Stürmer. Genau das fehlte den Wendezellern in der Endrunde 2020. Nun hofft der Bezirksligist, an diesem Samstag (ab 14 Uhr, Silberkamphalle Peine) die Gruppe B zu überstehen und ins Halbfinale einzuziehen. „Dann ist alles möglich“, meint Ohmes.

Der Stürmer selbst hatte vor drei Jahren im Finale gegen Rekordsieger SV Lengede die vermeintliche Wendezeller Führung erzielt. Erst hinter der Linie – das sagten viele der hinter dem Tor stehenden Beobachter – kratzte SVL-Keeper Sascha Scheer den Ball raus. Der Schiedsrichter hatte es damals nicht so gesehen. „Und später habe ich zwei Minuten bekommen“, hadert Ohmes, der damit ein Stück weit zur tragischen Figur wurde. Lengede zog sein überragendes Überzahlspiel auf, gewann das Finale letztlich mit 3:0 und holte den elften Titel.

Dieses Mal mussten die Wendezeller lange um ihre Teilnahme an der Endrunde zittern. In der Vorrundengruppe A setzte sich der Bezirksligist erst spät durch die Schützenhilfe der Adler Handorf (5:1 ge­gen Bosporus Peine) durch. Bis zum 3:0 verfolgten die Wendezeller das Geschehen von der Tribüne und bereiteten sich dann mental auf ihr abschließendes Spiel gegen Denstorf vor. „Wir haben gesagt, dass wir ruhig bleiben und zusammenspielen wollen“, berichtet Ohmes.

In den ersten Minuten machten es die Denstorfer dem zwei Klassen höher spielenden Gegner dann sehr schwer. „Mit dem 1:0 war der Bann aber gebrochen“, sagt Ohmes, dessen Team letztlich 6:0 gewann und nun als „krasser Außenseiter“ in die Endrunden-Gruppe B gehe. Favorit auf den ersten Tabellenplatz sei laut dem Wendezeller der TSV Rot-Weiß Schwicheldt – insgesamt dürfte es aber ein offenes Rennen um die beiden Halbfinaltickets werden.

Für Stürmer Benjamin Ohmes, der vor einigen Jahren auch mal als Keeper bei der Kreismeisterschaft mitwirkte, könnte es der letzte Auftritt bei einer Endrunde werden. „Ich bin jetzt 36, werde bald 37 und möchte nur noch in der Alten Herren spielen“, sagt Ohmes – „aber man weiß ja nie“, lässt er sich doch ein kleines Hintertürchen offen.

