Turniererfolge für Arminia Vechelde und VfB Peine

Peine/Vechelde. Die Arminia-U19 gewinnt in Schwülper – die Peiner U15-Auswahl wird Dritter in Hemmingen.

Die Vechelder A-Junioren gewannen den Papenteich-Cup in Schwülper. Hinten von links: Jakob Beyer, Mathis Borsum, Arvid Werhahn, Pascal Knigge, Salwan Mandeel, Lars Habelmann. Vorne von links: Pascal Michelmann, Louis Oppermann, David Maus und Kevin Müller.

Kurz vor dem Vorbereitungsauftakt für die Rückrunde in der Landesliga haben die A-Junioren-Fußballer von Arminia Vechelde noch ein Hallenturnier gewonnen. Beim Papenteich-Cup des FC Schwülper setzte sich das Team von Trainer Lars Habelmann im Finale mit 4:2 gegen GW Himmelsthür (Bezirksliga Hannover) durch. Erfolgreich war auch die C-Jugend des VfB Peine, die bei einem überregional besetzten Turnier in Hemmingen Dritter wurde.

Papenteich-Cup in Schwülper – A-Junioren (U19)

Die Vechelder erreichten zunächst mit drei Siegen und einem Remis das Halbfinale, hatten dabei in ihrer Gruppe deutlich die beste Abwehr. „Insgesamt sind sehr viele Tore gefallen, weil zum Beispiel die Keeper den Ball einfach bis zum gegnerischen Strafraum werfen durften“, berichtet Vecheldes Coach Lars Habelmann. „Das haben viele Gegner gemacht und es war eklig zu verteidigen.“ Doch die Arminia fand eine gute Lösung, spielte mit einer defensiven Dreierreihe und einem Stürmer davor. „So haben wir die meisten Sachen gut abgewehrt bekommen“, erklärt Habelmann, der sein Team in den ersten beiden Spielen „überragend“ fand.

Im Halbfinale wartete schließlich der Kreisrivale SV Lengede, der in der Parallelgruppe in seinen ersten drei Spielen jeweils gewann und nur ein Gegentor hinnehmen musste, zum Abschluss aber gegen Grün-Weiß Himmelsthür deutlich mit 3:7 unterlag.

Halbfinale gegen Lokarivalen SV Lengede wird durch Tor nach 30 Sekunden entschieden

Den ersten Stich im Halbfinale setzte Vechelde bereits nach 30 Sekunden. Nach einem Freistoß rutschte der Ball irgendwie durch ins Tor – und es blieb bis zum Ende der Partie der einzige Treffer. „Es war das spannendste Spiel des Turniers. Es ging hin und her“, sagt der Arminia-Coach Lars Habelmann. „Lengede hat einmal den Pfosten getroffen, ansonsten hat unser Keeper gut gehalten. Wir können uns aber auch nicht beschweren, wenn wir das Spiel verlieren.“

So schaffte aber die Arminia den Sprung in das Endspiel gegen Himmelsthür und legte los wie die Feuerwehr. „Nach zwei, drei Minuten haben wir schon 3:0 geführt“, so Habelmann, dessen Team es noch einmal spannend machte. Die Hildesheimer verkürzten auf 2:3, ehe die Vechelder mit dem 4:2 den Deckel draufmachten. „Es war insgesamt eine gute Leistung meines Teams, das gut zusammengespielt hat“, freute sich Habelmann.

Indoor Masters in Hemmingen – C-Junioren (U15)

Die Peiner C-Junioren freuten sich über den dritten Platz in Hemmingen. Von links: Trainer Alex Karjaka, Lenny Rust, Marvin Rein, Finn Piertzik, Piet Küster, Enis Kamberi, Jakob Lau, Mo-Ali Amjebil, Maxim Bläsig und Trainer André Lau. Foto: VfB Peine / Verein

Die C-Junioren des VfB Peine spielten sich beim überregional besetzten Turnier in Hemmingen bei Hannover auf einen starken dritten Platz. Schon zu Beginn präsentierte sich die Mannschaft willensstark und zielstrebig, luchste dem 1. FC Magdeburg (Vierter der Regionalliga Nordost) ein 1:1-Remis ab. Auch das folgende Spiel gegen den Landesliga-Konkurrenten FT Braunschweig endete mit diesem Ergebnis, ehe die Peiner in der dritten Partie ihren ersten Sieg einfuhren: Gegen den Gastgeber SC Hemmingen-Westerfeld, der letztlich das Turnier gewann, setzte sich der VfB-Nachwuchs mit 2:1 durch.

„Den Schwung nahmen die Jungs dann mit und gewannen gegen den Regionalligisten Eintracht Northeim deutlich mit 4:1“, freute sich Trainer André Lau, der das Team zusammen mit Alex Karjaka betreut. In seinem abschließenden Gruppenspiel reichte dem VfB ein 1:1-Unentschieden gegen den JFV A/O/B/H/H, um Platz 2 und den Einzug ins Viertelfinale perfekt zu machen.

Torwart Lenny Rust hält drei Neunmeter im Spiel um Platz 3

In der ersten K.o.-Runde schalteten die jungen Peiner schließlich den Regionalligisten I. SC Göttingen 05 souverän mit 2:0 aus, ehe im Halbfinale Endstation war. Die Peiner trafen erneut auf die Magdeburger.

„In einem starken Spiel mussten wir uns leider geschlagen geben. Schade!“, kommentierte VfB-Trainer André Lau die knappe 1:2-Niederlage. Dafür wussten sich seine Jungs im Neunmeterschießen um Platz 3 zu belohnen: Keeper Lenny Rust parierte die drei Schüsse der Freien Turner Braunschweig und begünstigte damit den 2:0-Erfolg seiner Mannschaft.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de