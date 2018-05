Schwimmer starten in Clausthal-Zellerfeld

Clausthal-Zellerfeld Eine Delegation des SC Delphin und des SC Hellas tritt am Sonntag, 6. Mai, beim Georg-Alich-Schwimmfest in Clausthal-Zellerfeld an. Insgesamt sind 193 Athleten am Start. Die Schwimmer treten in einer Mehrkampfwertung an, was bedeutet die Ergebnisse mehrerer Einzelstarts werden zu einem...