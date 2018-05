Thiede und Bleckenstedt lassen nicht nach

Mit unterschiedlichem Erfolg gestalteten sich die Spiele der Salzgitter-Mannschaften in den beiden Staffeln der Fußball-Nordharzliga. Während Lichtenberg (siehe Bericht auf dieser Seite) und AKV Salzgitter in der Staffel 1 gewannen, festigten Bleckenstedt und Thiede ihre Positionen in der Staffel 2...