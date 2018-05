Thiede klettert um einen Platz

Mit dem dritten Heimsieg in Folge schlossen die Herren des FC Viktoria Thiede die Saison in der Handball-Regionsoberliga auf dem achten Tabellenplatz ab. Durch die Niederlage des VfB Fallersleben II reichte das 34:25 (15:15) über Absteiger HSC Ehmen, um dank der besseren Tordifferenz an den...