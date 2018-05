Gitters Oldie-Kicker sind Meister

Salzgitter-Bad. Die Ü40-Senioren des SC Gitter haben den Gewinn der Meisterschaft in der Staffel 2 der Fußball-Nordharzliga mit einem glatten 5:0-Heimsieg über TSV Gielde eindrucksvoll bestätigt. Die Generalprobe für die Teilnahme an der Landesmeisterschaft am Samstag, 2. Juni, in Cuxhaven ist...