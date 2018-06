Glück Auf darf feiern – die Knappen steigen auf

Salzgitter. GA Gebhardshagen hat es geschafft – da die Verfolger TSV Salzgitter und VfL Salder II am kommenden Sonntag am letzten Spieltag gegeneinander spielen, ist den Knappen der Aufstieg in die Fußball-Nordharzliga nach dem 3:2 bei der Vahdet-Reserve nicht mehr zu nehmen. ...