HSG-Team fehlt am Ende das nötige Glück

In einem torreichen Pokal-Krimi hatten die Landesliga-Handballerinnen der HSG Liebenburg-Salzgitter nicht das nötige Glück, um die Partie in Dransfeld für sich zu entscheiden. In dem Spiel, das einer Achterbahnfahrt glich, vergaben die Gäste in den letzten 90 Sekunden eine hundertprozentige...