Sechsfacher Thilo Adam zum 11:0-Heimsieg

In Torlaune präsentierte sich am Wochenende Thilo Adam, Torjäger der A-Junioren der JSG SCU SalzGitter gegen Tuspo Weser-Gimte. Adam machte beim 11:0-Heimsieg in der Fußball-Bezirksliga sechs Buden gegen einen überforderten Gast. Die B-Junioren des SCU entschieden das Spitzenspiel gegen Eintracht...