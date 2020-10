Adam Deines muss auf seine WM-Chance warten

Es ist die Chance, auf die Adam Deines seine ganze Boxkarriere gewartet hat: Ein Kampf um die Weltmeisterschaft im Halbschwergewicht. Am 23. Oktober sollte er ursprünglich gegen den russischen Doppelweltmeister Artur Beterbiev in Moskau in den Ring steigen. Doch der Salzgitteraner muss sich weiter in Geduld üben. Der Grund: Der Titelverteidiger hat sich im Sparring eine Rippenverletzung zugezogen und musste den Fight in der russischen Hauptstadt absagen.

„Das ist natürlich ärgerlich, weil ich bereit bin. Aber ich kann nichts daran ändern“, so der 29-jährige Deines, der sich mit seinem Trainer Dirk Dzemski intensiv auf den Kampf seines Lebens vorbereitet. „Wir haben das Trainingspensum natürlich jetzt wieder etwas runter gefahren. Wir arbeiten derzeit an meinen Schwächen und bauen die Stärken aus“, berichtet Deines.

Statt bis zu dreimal pro Tag, sechsmal in der Woche zu trainieren, sind es aktuell maximal zwei Einheiten am Tag. „Die Übungen sind auch etwas anders. Es geht jetzt darum, die Form zu halten und fit zu bleiben“, erklärt Deines, der wie jeder Boxer punktgenau auf einen anstehenden Kampf hintrainiert. Dies verschiebt sich durch die Verletzung seines Gegners nun. „Wir sind aber erfahren genug, um uns auf diese Situation einzustellen“, so Deines über die Arbeit mit seinem langjährigen Trainer Dzemski.

Wann der Kampf nachgeholt werden soll, steht noch nicht fest, aber Deines hofft auf seine WM-Chance noch in diesem Jahr: „Dezember ist wohl angedacht, aber sicher ist noch nichts.“

Dass der in Russland geborene Deines überhaupt um die Weltmeisterschaft kämpfen darf, erfüllt ihn mit Stolz: „Das hat es in Salzgitter noch nicht gegeben, dass ein Boxer um die WM kämpft und dann auch gleich noch um zwei Gürtel. Das ist jetzt schon unglaublich und legendär“, so Deines, der immer noch eine starke Verbundenheit zur Stahlstadt hat, in der aufgewachsen ist und seine ersten Schritte im Boxring gemacht hat. „Ich habe von Anfang an gesagt, dass mein Ziel ein WM-Gürtel ist und diesem Ziel bin ich jetzt schon verdammt nah gekommen“, erklärt Deines, der mit seiner Familie jetzt in Gifhorn lebt und in Magdeburg trainiert.

Mit seinem Gegner hat sich der Rechtsausleger auch schon beschäftigt. „Er ist in Russland und den USA sehr populär und über seine sozialen Medien kriegt man andauernd neue Videos. Die schaue ich mir natürlich an“, so Deines.

Letztmals stand Deines am 28. September des vergangenen Jahres gegen den Tschechen Yevgenii Makhteienko im Ring und schickte seinen Kontrahenten vorzeitig auf die Bretter. Sein zehnter KO in 21 Profikämpfen (Bilanz: 19 Siege - 1 Unentschieden - 1 Niederlage). Diese Bilanz will er ausbauen.