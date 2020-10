Tennisspieler brauchen künftig einen Taschenrechner

V=A*(P/H) – diese Formel ist keine Berechnung von Geschwindigkeiten im Weltraum, sondern zukünftig die Grundlage für Tennisspieler, um ihre aktuelle Leistungsklasse (LK) zu ermitteln. Der Deutsche Tennisbund (DTB) hat die Berechnung der LK-Punkte nämlich zum 1. Oktober nach jahrelanger Tüftelei reformiert.

Das ist neu: Bis dato wurden die LK’s einmal im Jahr – am 1. Oktober – angepasst. Die erspielten Siege auf Turnieren und in Punktspielen führten dann zur neuen Einstufung. Dies findet in Zukunft wöchentlich statt. Außerdem wurde der LK-Bereich um die Klassen 24 und 25 erweitert. Zusätzlich wird in den LK-Stufen genauer differenziert und mit einer Nachkommastelle gerechnet, schreibt der DTB auf seiner Homepage.

Der maximale Abstieg von zwei LK-Stufen pro Jahr wird auf 1,2 reduziert. Die Verrechnung erfolgt ebenfalls kontinuierlich: Jeder Spieler bekommt pro Monat einen „Motivationsaufschlag“ von 0,1 auf seine LK angerechnet. Erstmals werden Erfolge im Doppel mit 50 Prozent Wertigkeit berücksichtigt und auch Siege gegen LK-schwächere Gegner zählen. Das Alter des Gegners wird ebenfalls mit einbezogen.

Berechnung: Drei Werte sind maßgeblich: Die Punktzahl (P), die sich aus der Differenz der LK-Punkte der beiden Spieler ergibt. Der Hürdenwert (H), der für jede LK festgelegt ist. Und der Altersfaktor (A), der im Jugend- und Seniorenbereich eine Rolle spielt. Die Berechnung der Verbesserung (V) ergibt sich dann aus der oben genannten Formel A*(P/H).

Wie bisher richtet sich die Punktzahl für einen Sieg nach der LK-Differenz der beiden Spieler. Ein Sieg gegen einen Spieler mit der gleichen LK ist weiterhin 50 Punkte wert. Je besser der Gegner, desto mehr Punkte gibt es. Diese Punktzahl wird durch den Hürdenwert geteilt. Dieser festgelegte Wert gibt die Punktzahl an, die für einen Aufstieg um eine LK-Stufe benötigt wird. Der Hürdenwert hängt von der eigenen LK ab – je besser die LK, desto höher die Hürde. Bei LK 25 ist der Wert 50, so dass man nur einen Sieg für den Aufstieg benötigt. Der Altersfaktor wertet die Ergebnisse der Altersklasse entsprechend prozentual ab. Gewinnt ein Herrenspieler gegen einen Herren 30, dann erhält er nur 90 Prozent der Punkte.

Beispiel: Spieler A (LK 13) gewinnt gegen Spieler B (LK 11). Beide sind in der gleichen Altersklasse. Daraus ergibt sich für die Verbesserung V ein Wert von 0,40 (V=1*80/200) und somit die neue LK von Spieler A von 11,8.

Doch keine Sorge, die Tennisspieler müssen kein Mathestudium ablegen, bevor sie künftig den Platz betreten. Auf der Homepage „mybigpoint.de“ gibt es einen LK-Berechner.

„Ich finde die neue Methode heftig. Die Spieler müssen jetzt jede Woche gucken, welche LK sie haben. Ein Vierteljahres-Rhythmus hätte es auch getan“, so Ralf Fricke, Trainer vom TV Gebhardshagen. Für ihn sei die Berechnung zu detailliert. „Warum müssen jetzt Nachkommastellen berücksichtigt werden?“, so Fricke. Gerade für Turnierorganisatoren sei es beim Erstellen der Setzliste jetzt schwieriger, die Spieler einzuteilen.

Dem Widerspricht Manuel Wiesner vom TC Bad, der selbst Turniere organisiert: „Entscheidend ist die LK bei Meldeschluss und die Einteilung nimmt dann der Computer vor.“ Er hält das neue System für sinnvoll. „Gerade Turnierspieler profitieren von dem System. Ich hatte im September einen Spieler, der offiziell noch LK 23 hatte, sich aber schon auf LK 19 verbesserte und noch einen Sieg gegen einen LK 18-Spieler gebraucht hätte, um selbst auf LK 18 aufzusteigen. Da das Turnier jedoch vor dem Stichtag 1. Oktober stattfand, konnte ich ihn nicht zu einem LK 18-Spieler losen. Durch die wöchentliche Aktualisierung gehören solche Fälle der Vergangenheit an“, so Wiesner mit einem praktischen Beispiel.