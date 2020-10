Eine gut gespielte erste Halbzeit reicht dem SC Gitter gegen den TSV Landolfshausen/Seulingen zu einem 2:1-Arbeitssieg in der Fußball-Landesliga Süd. In der starken SC-Phase setzte Dennis Winnicki die entscheidenden Akzente für den Sportclub. Nach der Pause waren die Gäste am Drücker.

Nach einem abtastenden Beginn schickte sich der Sportclub mit einem stark aufspielenden Winnicki an, die Feldvorteile im Offensivspiel zu übernehmen. Doch zuvor sandte der Gast aus Landolfshausen noch einen lautstarken Aufweckruf an den Kontrahenten ab. Mit einem Pfostenknaller weckte Tim Krellmann die Geister der Heimelf endgültig. Gleich im direkten Gegenzug war Winnicki der Initiator des 1:0-Führungstors. Sein Solo schloss er mit einem starken Rückpass auf Mario Errico ab. Der Linksaußen hatte keine Mühe die Vorlage einzunetzen. Neun Minuten später überlief Winnicki wieder die Seulinger Abwehrformation. Jetzt bediente er uneigennützig Nico Roderburg. Der Mittelstürmer nutzte die Gelegenheit sicher aus zum 2:0-Halbzeitstand aus. Nach der Pause änderte sich das Bild. Die Mittelfeldakteure des TSV, Jannik Meck und Kevin Becker, kurbelten jetzt das Spiel der Gäste an. Mit seinen diagonal geschlagenen Bällen setzte Becker seine Außenstürmer Marius Münter und Hennig Neuhaus in Szene. Der 1:2-Anschlusstreffer fiel nach einer Ecke. In der Situation zögerte SC-Torhüter Daniel Seidel im Fünfmeterraum zu lang. Die Gäste konnten sich mit drei Akteuren locker das Einköpfen des Leders aussuchen. In der Folgezeit versuchte die Heimelf den Gegner aus dem eigenen Strafraum herauszuhalten. Es gelang mit dem nötigen Quäntchen Glück und dem nötigen Einmatzwillen. SC Gitter – TSV Landolfshausen/Seulingen 2:1 (2:0) Tore: 1:0 Errico (16.), 2:0 Roderburg (24.), 2:1 (64.) SC Gitter: Seidel – Hiebsch, Hellinger, Ölmez, Günther – Winnicki (67. Neugebauer), Roderburg (79. Schulz), Erik Jaschkowitz, Hecker (86. Tobias Schmidt) – Jens Jaschkowitz, Errico.