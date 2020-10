Der Saisonausklang der LG Solling ist für die Leichtathleten des SV Union Salzgitter schon zur liebgewonnenen Tradition geworden. Auch im Corona-Jahr haben die Sölter Athleten im Uslarer Sollingstadion die Gelegenheit genutzt, ihre bisherigen Leistungen aufzupolieren.

Insbesondere die Stundenläufer des Vereins erfreuten mit einer Sammelleidenschaft der besonderen Art. Fünf Läufer des SV Union hatten sich einiges vorgenommen, als der Startschuss zum Lauf der vielen Runden in Uslar fiel. Nach langen und zum Schluss etwas „schmerzhaften“ 60 Minuten hatte das Quintett in Summe stolze 56.409 Meter gesammelt – oder besser gesagt zurückgelegt.

Und frei nach dem Motto „Oldie but Goldie“ lieferte der 74-jährige nimmermüde Harald Kötz den größten Beitrag auf der Kunststoffbahn. Der ehemalige Deutsche 10.000 Meter Seniorenmeister in der Altersklasse M60 lief fast 30 Runden und somit beachtliche 11.829 Meter. Der Älteste des Teams legte nicht nur die längste Strecke innerhalb der Stunde zurück, er setzte sich mit dieser Leistung auch an die Spitze der Niedersächsische Landesbestenliste.

Der zehn Jahre jüngere Klaus-Peter Hertel, von einer Meniskusverletzung geplagt, zeigte sich bei seinem ersten diesjährigen Auftritt auf der Laufbahn im etwas ausgefallenen Stundenwettbewerb, in dessen Rahmen auch die 10.000 Meter gewertet werden, mit erfreulichen 11.576 Metern, zufrieden.

Peter Siems der lange im Schlepptau Hertels lief, war nach 11.402 Metern erschöpft aber glücklich. Der vielseitige Matthias Schunke fühlt sich eher im Weitsprung zu Hause. Im Sollingstadion erfüllte er mit 11.138 Metern sein Ziel, mehr als 11 Kilometer zu laufen, deutlich. Den kleinsten Beitrag liefernd, aber zufrieden, kam Manfred Spittler (M65) mit 10.464 Metern ins Ziel.

In den technischen Disziplinen verfehlte Martin Graumann mit einem Kugelstoß sein Ziel, die Saison mit einer 12-Meter-Weite abzuschließen, nur denkbar knapp. Der 41-Jährige kam auf 11,98 Meter mit der 7,26 Kilo schweren Kugel und schleuderte anschließend den Diskus auf 31,25 Meter.

Sibylle Schunke freute sich im Kugelstoßen bei den Damen 50+ über 7,07 Meter mit der 3-Kilo-Kugel und kam mit dem Speer auf Jahresbestleistung von 15,52 Meter. Der Neu-Unioner Friedhelm Bode wartete mit weiteren Hausrekorden auf. Mit 8,64 Metern im Kugelstoßen steigerte er seine Bestleistung um 40 Zentimeter und auch beachtliche 24,78 Meter mit dem Diskus waren eine deutliche Steigerung. Die erfolgreichste Salzgitteraner Leichtathletin Renate Richter kam in ihrem letzten W65-Jahr im Kugelstoßen auf 6,64 Meter und mit den im Speerwurf erzielten 15,64 Metern verfehlte sie ihre Jahresbestleistung nur knapp.