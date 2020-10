Mit einem 2:0-Sieg über den VfR Langelsheim zieht Viktoria Thiede ins Achtelfinale den Nordharzligapokals im Fußball ein.

Nur mühsam kamen die Thieder ins Spiel. Erst nach knapp zwanzig Minuten gelang Patrick Wilde der erste ernstzunehmende, aber erfolglose Torabschluss. Nach einem regelwidrigen Einsatz im Strafraum an Thiedes Patrick Wilde, vergab Sascha Hillebrandt mit dem fälligen Strafstoß die große Chance auf den Thieder Führungstreffer (30.).

Nach Wiederanpfiff ließ Thiede den Gästen fortan weniger Raum für den Spielaufbau. Einen Freistoß von Sascha Hillebrandt, vollendete der in der ersten Halbzeit eingewechselte Jusef Al-Zein per Kopfball zum Thiede 1:0 Führungstreffer (55.). Die Hausherren fanden immer besser ins Spiel und konnten schon über ihre mangelnde Torchancenausbeute hadern. Ein Freistoß von Daniel Leupold landete knapp neben dem Tor (65.). Es folgte danach erneut ein Kopfball von Thiedes Al-Zein, den der VfR-Torwart mit den Fingerspitzen an den Außenpfosten lenkte (66.). Ohne Pause versuchte es Al-Zein erneut mit einem Schlenzer, den ebenfalls der Schlussmann parierte (70.). Quasi im Minutentakt ging es weiter, als Andre William nach Flanke von Nico Bartz in den Ball rutscht und ebenfalls nur den Pfosten tritt (75.). Auch ohne Torerfolg war es Thiedes Rechtsaußen Nico Bartz, der mit seiner hohen Lauf- und Einsatzbereitschaft den Grundstein für die zahlreichen Torchancen legte. Wenig überraschend war es auch ein Bartz-Zuspiel auf Andre William, der allein vor dem leeren Tor aus kurzer Distanz zum verdienten 2:0 Endstand traf (83.).